Príncipe Enrique dice que se mudó a EEUU para "romper el ciclo" familiar de "dolor y sufrimiento"

El príncipe Enrique de Inglaterra decidió mudarse con su esposa e hijo a California para romper el ciclo familiar de "dolor y sufrimiento" tras darse cuenta de que su padre, el príncipe Carlos, "me trató como lo trataron a él", dijo en una entrevista difundida el jueves.

Las declaraciones se producen semanas después de la explosiva entrevista televisiva de Enrique y Meghan con Oprah Winfrey, en la que hablaron de racismo en la familia real y dijeron que Carlos les había cortado el apoyo financiero.

Enrique dijo al presentador del podcasts "Armchair Expert", Dax Shephard, que aunque no culpaba a su padre, había decidido evitar cometer los mismos errores con sus propios hijos.

"Cuando se trata de la crianza de los hijos, si he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento debido al dolor y sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido, me aseguraré de romper ese ciclo", afirmó.

"Hay mucho dolor y sufrimiento genético que se transmite de todos modos. Y como padres deberíamos hacer todo lo posible para intentar decir: '¿Sabes qué? Eso me pasó a mí, me voy a asegurar que eso no te pase a ti'", agregó.

Enrique dijo que una vez que tomó conciencia de la crianza recibida por su padre, se dio cuenta de que el Príncipe de Gales no lo había tenido fácil al ser educado como miembro de la realeza.

"Eso significa que me trató como lo trataron a él. Lo que significa: '¿cómo puedo cambiar eso para mis propios hijos?' Y bueno, aquí estoy", le dijo el príncipe a Shephard. "Me mudé con toda mi familia a Estados Unidos".

Las acusaciones hechas en la entrevista anterior de Enrique y Meghan con Winfrey en marzo sumieron a la monarquía en su mayor crisis desde la muerte de la madre de Guillermo y Enrique, la princesa Diana, en 1997.

Enrique y Winfrey volverán a colaborar para la serie documental de salud mental "The Me You Can't See" que se estrenará el 21 de mayo en Apple TV+.

Al promover la nueva serie, Enrique le dijo a Shepherd que se había dado cuenta de que no quería cumplir con sus deberes reales cuando tenía poco más de 20 años, en parte debido a "lo que le causaron a mi madre".

"Las tres mayores ocasiones en las que me sentí completamente indefenso: una, cuando era un niño en la parte trasera del automóvil con mi madre perseguida por paparazzis; dos, en Afganistán en un helicóptero Apache, y luego la tercera fue con mi esposa", relató.

Enrique y Meghan ahora viven en Montecito, a una hora al norte de Los Ángeles, y esperan una hija.

