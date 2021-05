Portaltic.-El 82% de los usuarios españoles aceptará las nuevas condiciones de uso de WhatsApp, según Appinio

MADRID, 13 May. (Portaltic/EP)



El 82 por ciento de los usuarios de WhatsApp en España aceptará los nuevos términos y condiciones que entrarán en vigor a partir del 15 de mayo, al amparo de los cuales el servicio de mensajería comenzará a recopilar nuevos datos de los usuarios para compartirlos con Facebook.



La mayor parte de los usuarios españoles de WhatsApp aceptarán las nuevas condiciones, según una encuesta remitida a Europa Press por la plataforma de investigación Appinio, que ha preguntado a individuos de entre 15 y 65 años.



La encuesta evidencia que el 64 por ciento de las personas desconoce la existencia de esta última actualización en los términos y condiciones del servicio propiedad de Facebook y que el 46 por ciento de los encuestados no sabe a qué datos puede acceder la plataforma de mensajería instantánea.



Además, aunque un 77 por ciento de las personas sienten preocupación por cómo se utilizan sus datos en WhatsApp, el 63 por ciento acepta las nuevas condiciones solo para poder seguir utilizando el servicio. Esto último se debe a que las redes personales y familiares están en WhatsApp (67%) o ya están familiarizados con el funcionamiento de esta aplicación (38%).



No obstante, el 18 por ciento asegura que no acepta los nuevos términos y condiciones por considerarlos "inaceptables", frente al 19 por ciento que reconoce que no le importa "en absoluto" aceptar dichos términos para poder seguir utilizando el servicio en el futuro.



La actualización permitirá que el 15 de mayo entre en vigor la nueva política de Condiciones y privacidad de WhatsApp, que se relaciona con las nuevas formas de chatear con empresas y de realizar compras desde conversaciones en la app. Desde esa fecha WhatsApp recopilará datos de usuarios para compartirlos con Facebook para realizar labores de seguridad, publicidad e integración con otros servicios.



No aceptar los términos supondrá para los usuarios que, en primer lugar, a partir del 15 de mayo comenzarán a recibir recordatorios para aceptarlos que, a las semanas, serán más persistentes. Después, se empezarán a limitar las funciones gradualmente hasta dejar de poder recibir y enviar llamadas, enviar mensajes y recibir notificaciones.