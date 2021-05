Play Store impone nuevas reglas para la presentación de aplicaciones

SCREENSHOT - Menos es más: Google anuncia nuevas reglas que limitan enunciados engañosos en logos y nombres de las aplicaciones, con el fin de garantizar su fiabilidad. Foto: googleblog.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Gratuita, top o "La número 1": prometer algo a los usuarios, pero a menudo no cumplirlo, es el día a día en muchas tiendas de aplicaciones. Con tal de que sus programas se descarguen lo más a menudo posible, muchos proveedores no escatiman en promesas ampulosas y descripciones engañosas. Para facilitar a los usuarios la búsqueda y garantizar la fiabilidad de los listados de herramientas en la Play Store, Google ha anunciado nuevas reglas para los nombres y logotipos de las aplicaciones de Android. Se trata de unas normas más claras y comprensibles que entrarán en vigor para los desarrolladores de aplicaciones en el segundo semestre de 2021. Para evitar que sus aplicaciones sean eliminadas o rechazadas en la Play Store, los desarrolladores deberán tener en cuenta las siguientes pautas: la denominación de la aplicación, el logotipo y el nombre del desarrollador no deben contener ninguna información sobre el rango de descarga de la aplicación o si es gratuita. Además, la longitud de los nombres de las aplicaciones no puede superar los 30 caracteres. Las exhortaciones directas al estilo de "Descargue ahora" o "Actualice ahora", así como las promociones de ventas, quedan prohibidas. Lo mismo ocurre con los emojis que aparecen en o junto a los nombres de la aplicación y del desarrollador. dpa