Petroecuador recupera su producción y supera los 400.000 barriles al día

Foto de archivo del logotipo de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador. EFE/Guillermo Legaria/Archivo

Quito, 13 may (EFE).- La estatal Petroecuador ha recuperado su producción de crudo habitual por encima de los 400.000 barriles diarios, tras un año en el que había bajado debido a razones técnicas y coyunturales.

"Este 13 de mayo de 2021, EP Petroecuador alcanzó una producción de 400.064 barriles equivalentes de petróleo por día, incluyendo al campo Amistad", indica un comunicado de la empresa.

La de Petroecuador supone para el país andino casi el 80 % de su producción petrolera, su principal producto de exportación y fuente de ingreso de divisas.

El resto está en manos de empresas privadas, aunque el presidente electo, Guillermo Lasso, que entrará en funciones el día 24, ya ha dicho que tratará de fomentar esta actividad mediante todo tipo de contratos que atraigan la inversión extranjera.

Lasso ha llegado a hablar en términos generales de "duplicar" la explotación, un objetivo que el país, en el caso de proponérselo seriamente, no alcanzaría hasta transcurridos varios años.

Según el comunicado de Petroecuador, los campos más productivos de la empresa son Auca, Sacha, Shushufindi, Bloque 43-ITT, Apaika, Edén, todos ellos en la Amazonía.

Gonzalo Maldonado, gerente general de Petroecuador, comentó sobre el retorno a una producción normal que es "parte del compromiso de la empresa de mantener la cuota de producción hasta culminar el periodo de Gobierno".

"Este año retomamos actividades que estaban suspendidas o reprogramadas, lo cual nos posibilitó alcanzar este objetivo, a pesar de las restricciones por la pandemia de la covid 19 y gracias al compromiso de nuestros técnicos en campo".

Para ello, la estatal petrolera ejecutó una "estrategia de perforación de pozos direccionales y horizontales" en seis de sus campos "a través de completaciones duales y convencionales, así como el fracturamiento de varios pozos".

Sumado a ello, anunció que el pozo horizontal Auca J-134H arrancó operaciones este miércoles, con un potencial de 3.000 barriles de petróleo por día.

"La estrategia ha sido analizar cada uno de los activos y revisar las mejores alternativas de pozos para su reacondicionamiento. Contamos con un plan de ejecución, que es parte de la planificación del 2021", manifestó.

Petroecuador tiene a su cargo 23 bloques petroleros, que suman cerca 80 % del total de la producción petrolera nacional, actualmente en unos 500.000 barriles diarios, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC).

A principios de 2020, con una pesada falta de liquidez en las arcas públicas desde 2019, Ecuador se retiró de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para precisamente tener las manos libres e incrementar su producción entonces en 530.000-540.000 barriles diarios.

Será el Gobierno de Lasso el que decida el futuro de esta industria, dado que algunos grupos políticos y colectivos indígenas no la ven con buenas ojos.