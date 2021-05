París quiere peatonalizar el centro de la ciudad limitando aún más el tráfico

EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

París, 13 may (EFE).- El Ayuntamiento de París quiere reducir "drásticamente" el tráfico en el centro de la ciudad de aquí a 2022 facilitando el pasaje de peatones, bicicletas y transporte común y limitando el paso de vehículos privados.

El delegado de transporte y movilidad del consistorio, David Belliard, anunció este jueves en Twitter el proyecto que, según dijo, sigue el ejemplo de otras ciudades como Madrid, Nantes, Roma o Milán.

"Aunque París desea reducir el tráfico de tránsito, no se trata de suprimir íntegramente el tráfico. Los vecinos, las personas con movilidad reducida, los taxis y los comerciantes del barrio podrán seguir accediendo", explicó Belliard en la red social.

Esta zona de tráfico limitado, que se aplicaría en el primer semestre de 2022, permitiría reducir el ruido, recuperar el espacio para zonas verdes y luchar contra la contaminación.

El Ayuntamiento cree que el plan está bien adaptado al centro de la capital francesa por estar bien comunicada con el transporte común y porque los residentes no suelen tener coche.

"Debido a su posición central, el centro de París sufre un tráfico de tránsito particularmente importante. 180.000 coches circulan todos los día, diez veces más que el número de coches de quienes viven allí", añadió Belliard, que recordó que esta parte de París tiene aceras estrechas y calles poco aptas para tanto tráfico.

Según el mapa del Ayuntamiento, la limitación se aplicaría a los distritos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad, en la orilla norte del Sena, y en el norte del Boulevard de Saint-Germain, en la orilla sur.

El Gobierno de la socialista Anne Hidalgo ha reducido ya el tráfico de manera significativa, ampliando los carriles de bici en los principales ejes de la capital y cerrando algunas de estas calles a los coches, así como los muelles del Sena.