Panamá acumula 368.930 casos y 6.285 defunciones por la covid-19

Un hombre se realiza una prueba de hisopado para detectar covid-19 en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 12 may (EFE).- El Ministerio de Salud de Panamá informó este miércoles de 562 nuevos casos de la covid-19 y 3 muertes por la enfermedad, que hacen un total de 368.930 contagios confirmados y 6.285 defunciones transcurrido un año de pandemia.

El informe epidemiológico reporta que hay 303 hospitalizados por el coronavirus en planta general y 48 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 4.037 permanecen aislados en sus casas con síntomas leves y 213 en hoteles.

También detalla que los pacientes que han logrado recuperase de la enfermedad llegan a 358.044 desde que el 9 de marzo de 2020 se diera el primer caso de contagio en Panamá, que tiene una letalidad por la covid del 1,7 %, de las más bajas en Latinoamérica.

Panamá lleva aplicadas a la fecha 2.487.010 pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2, 9.659 en las últimas 24 horas, con una positividad de 5,8 %.

Ya el martes las autoridades de Panamá alertaron de un incremento de casos de la covid que obligó a imponer restricciones en dos de las 10 provincias de este país.

Se ha registrado "un leve aumento: el porcentaje de positividad estaba en 3,5 %, pero en los últimos días se han registrado porcentajes de 6 %", dijo este martes el presidente panameño, Laurentino Cortizo, y pidió a la población "no bajar la guardia" ante este virus "traicionero".

En este sentido, el ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció restricciones a la movilidad nocturna y cuarentena total los domingos en las provincias de Chiriquí y Veraguas, las que muestran ahora las cifras más preocupantes de la enfermedad.

La cuarentena de los domingos en Chiriquí no afectará el proceso de vacunación que dará inicio este jueves en esta región del país, donde se vacunará a mayores de 60 años, embarazadas y docentes, indicó el Minsa.

En Panamá se han aplicado hasta la fecha 779.163 dosis de vacunas contra la covid-19, en su mayoría de Pfizer, y AstraZeneca, desde el 20 de enero pasado que llegó el primer lote de fármacos.