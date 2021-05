O.Próximo.- Exteriores confirma que hay un centenar de españoles en Gaza pero aún no está prevista su evacuación

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Casi un centenar de españoles se encuentran en la actualidad en la Franja de Gaza, escenario desde el lunes de bombardeos aéreos por parte de Israel en represalia por los lanzamientos de cohetes por grupos terroristas palestinos contra su territorio, según han confirmado este jueves fuentes diplomáticas.



El Consulado General en Jerusalén, que hace las veces de 'embajada' ante la Autoridad Palestina y gestiona todo lo relativo a los territorios palestinos, está en "contacto periódico" con todos ellos para conocer su situación, han precisado las fuentes.



En total son 98 personas, todas ellas con doble nacionalidad y que en la mayoría de los casos llevan décadas residiendo en la Franja de Gaza, territorio controlado desde hace años por Hamás y en el que ya se contabilizan más de 80 muertos, entre ellos casi una veintena de niños, en los bombardeos.



Según explican las fuentes a Europa Press, en estos momentos no hay prevista una evacuación inminente de este territorio. No obstante, precisan las fuentes, todas las embajadas y consulados de España "tienen la obligación de contar con un plan de concentración y emergencia" para la colonia española allí donde se encuentren.



Su puesta en marcha, subrayan las fuentes, "responde a una serie de criterios que se evalúan permanentemente". Por regla general, lo primero que se suele hacer es entablar contacto con las personas afectadas por la situación de emergencia, en este caso los bombardeos, y conocer sus necesidades y si estarían interesados en su evacuación.



Una vez conocida esta información sería cuando se podrían preparar posibles planes para su salida de la Franja de Gaza, en función de su número. Además, en este tipo de circunstancias es habitual que el Gobierno español actúe en coordinación con sus socios europeos, procediéndose a la evacuación conjunta de nacionales, lo cual suele facilitar los trámites y la logística, pero por ahora no se estaría en este punto.