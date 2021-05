O.Próximo.- Borrell dice que si alguien puede frenar la escalada entre Israel y los palestinos es EEUU, no la UE

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha defendido este jueves que si hay alguien que realmente puede mediar y lograr que cese la actual escalada de violencia entre Israel y los palestinos es Estados Unidos y no los Veintisiete, que "hace tiempo" perdieron su capacidad.



En un acto organizado por el Real Instituto Elcano en Madrid, ha llamado nuevamente al cese de la violencia y las muertes y ante quienes reclaman un papel más activo de la UE en la resolución del conflicto, ha respondido que la UE no tiene "capacidad de mediación".



"Eso solo lo puede hacer Estados Unidos, suponiendo que quiera, vamos a ser realistas", ha aseverado, incidiendo en que hace "mucho tiempo" que la UE perdió su capacidad de influencia y en la actualidad esta es "limitada".



"No se le pueden pedir peras al olmo", ha insistido, subrayando que "la UE no tiene la capacidad de resolver el conflicto entre Israel y Palestina porque para empezar los estados miembro están profundamente divididos con respecto a la posición a adoptar".



En todo caso, ha sacado pecho del apoyo financiero que la UE brinda a las instituciones y la sociedad palestina. "Nadie más que nosotros ayuda a Palestina a sobrevivir", ha sostenido, aunque ha se ha mostrado "consciente de que eso no resuelve el problema".



Por ello, ha pedido que no se menosprecie esta aportación financiera y el apoyo humanitario que la UE brinda a los palestinos. "¿Qué ocurría en Palestina si la UE no fuera el principal financiador de UNRWA (la agencia de la ONU encargada de apoyar a los refugiados palestinos) y de toda la ayuda humanitaria que necesita el pueblo palestino?", ha preguntado.



Puede que eso "no resuelva su problema político pero su situación financiera sería mucho peor", ha recalcado Borrell, asegurando que en las últimas 48 horas ha mantenido contactos con "todos los actores relevantes" para intentar frenar la escalada.



"Detener la escalada de tensión que está causando un número extremadamente de muertos civiles, más de un lado que de otro, solo se puede hacer a través de la capacidad de presión sobre todos que no tenemos los europeos", ha zanjado.



Por otra parte, Borrell ha lamentado que desde hace unos años "el mundo ha mirado a otro lado, ha querido olvidar el conflicto" en Oriente Próximo, hacer de ellos "algo que ya no le interesa y no le ocupa, pero el problema sigue allí".



La responsabilidad de resolverlo "no es solo de la UE sino de todos los actores políticos internacionales que han querido olvidar el conflicto pensando que al olvidarlo desaparecería", ha recalcado.