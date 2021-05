O.Próximo.- Biden cree que la reacción de Israel a los ataques de Hamás "no es excesivamente significativa"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido la respuesta del gobierno de Israel a los ataques con misiles lanzados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre algunas ciudades de su territorio y ha considerado que la reacción " no ha sido excesivamente significativa".



"Una de las cosas que he visto hasta ahora es que no ha habido una reacción excesivamente significativa", ha dicho Biden este jueves a los periodistas en un encuentro en la Casa Blanca.



"La cuestión es cómo llegar a un punto en el que se reduzcan significativamente los ataques, especialmente los ataques con cohetes que se lanzan de manera indiscriminada contra centros de población", ha añadido según recoge la agencia Bloomberg.



Biden ha confirmado en una rueda de presa que mantuvo el miércoles un encuentro telefónico con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que espera mantener más conversaciones con altos funcionarios israelíes y que Estados Unidos está en contacto continuo con otros países que podrían mediar en una tregua, como Egipto.



La Casa Blanca lanzó un comunicado el miércoles reafirmando que "Biden ha transmitido su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y a su derecho legítimo a defender a su pueblo", así como el interés de Estados Unidos "para lograr restablecer una calma sostenible", pues, Jerusalén, una ciudad de tanta importancia para las personas de fe de todo el mundo, debe ser un lugar de paz".



Los nuevos enfrentamientos han estallado después del aumento de las tensiones en Jerusalén, al alza por las órdenes de desahucio de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, que se recrudecieron durante los últimos días para protestar contra la represión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, que dejaron cientos de palestinos heridos.



Hasta ahora, los ataques han dejado 87 palestinos muertos en la Franja, así como siete personas muertas en Israel, entre ellas una ciudadana india.