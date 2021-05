ONG denuncia que en Venezuela hay 309 presos políticos y reclama liberación

En la imagen, el abogado y vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 13 may (EFE).- La ONG Foro Penal denunció este jueves que en Venezuela hay, al menos, 309 ciudadanos detenidos considerados presos políticos, una cifra que se redujo en 11, respecto a los reportados por la misma organización el pasado mes de abril, cuando contabilizó 320.

"Al día de hoy, en el Foro Penal, registramos 309 presos políticos en Venezuela", informó en Twitter el director de la ONG, Gonzalo Himiob, quien reclamó su liberación.

Según una gráfica que incluye Himiob en el mensaje, 287 de los encarcelados son hombres y 22 mujeres; también precisó que 182 son civiles, mientras que 127 son militares, y que, del total, 308 son adultos y uno es adolescente, cuya edad no fue precisada.

A finales de agosto de 2020, el Gobierno otorgó medidas de gracia a 110 ciudadanos, entre los que se encontraban medio centenar de reos, considerados por Foro Penal, la oposición y diversos sectores de la sociedad como "presos políticos", que fueron puestos en libertad.

El resto de medidas consistieron en sobreseimientos de diversas causas o levantamiento de inhabilitaciones, entre otras.

Posteriormente, a principios de diciembre, fueron liberados 40 militares que se encontraban encarcelados "por diversas causas", según manifestó entonces la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que agregó que entre ellos, "varios eran considerados presos políticos", aunque no detalló la cifra.

Sin embargo, diversas organizaciones, entre ellas Foro Penal, y la oposición continúan reclamando que sean liberados todos los detenidos que se encuentran en esta situación por "razones políticas o de conciencia", y que cese la persecución a "más de 9.000 personas que siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad".