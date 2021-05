Nicaragua.- Oposición nicaragüense no logra un acuerdo y concurrirá por separado a las elecciones generales de noviembre

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La oposición al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua no ha llegado a un acuerdo, por lo que concurrirá por separado a las elecciones generales del 7 de noviembre.



La unidad entre los principales bloques opositores al partido del actual presidente, Daniel Ortega, no ha sido posible ya que este miércoles la formación Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha inscrito a la Alianza Ciudadanos por la Libertad sin el Partido de Restauración Democrática (PDR), informa el medio nicaragüense 'La Prensa'.



La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, ha señalado, en su visita a las 14.30 de este miércoles al Consejo Supremo Electoral para inscribir a la alianza, que han esperado al PRD "hasta las 13.00 horas, pero no llegaron".



El PRD había pedido una reunión a la directiva del CxL para las 16.00 horas de este miércoles, pero la formación no ha accedido ya que, según ha indicado, el CSE había dado hasta las 14.00 horas para inscribir a la alianza.



Al no acudir y dejar pendiente la firma del documento de unidad de ambos partidos, el CxL ha decidido inscribir su alianza únicamente con la participación del Partido Movimiento Unidad Costeña (PAMUC).



"Ya no tenemos tiempo para constituir esa alianza con el PRD, pero sí nosotros vamos a ir a inscribir nuestra alianza con el PAMUC", había avisado el primer vicepresidente de CxL, Óscar Sobalvarro, antes de la inscripción.



Por su parte, el presidente del PRD, Saturnino Cerrato, ha señalado que "si ellos inscriben su alianza a la hora que ellos dicen, se ve que no tienen la intención de firmar realmente los acuerdos".



Según medios del país, el acuerdo entre sendas formaciones no se ha logrado por tres puntos, el establecimiento de una persona neutra que asumiese la representación legal de la alianza, las cuotas de diputados y el proceso de definición del candidato único.



Por otro lado, los aliados del FSNL han inscrito también este miércoles ante el CSE a la Alianza Unidad Nicaragua Triunfa, que defiende la gestión de Ortega.



Este miércoles finalizaba el plazo de inscripción de alianzas, de acuerdo a una disposición del CSE, de cara a las votaciones del próximo 7 de noviembre, cuando se celebrarán elecciones a presidente, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).