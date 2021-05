Nepal.- Mueren dos alpinistas cuando trataban de subir el Everest

07/05/2021 Imagen de archivo de un alpinista en el Everest. POLITICA ASIA DEPORTES NEPAL SENDOA ELEJALDE



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Dos alpinistas, un estadounidense y un suizo, han muerto cuando trataban de subir el Monte Everest, lo que las convierte en las primeras víctimas de la temporada.



Los organizadores de la expedición en Nepal han confirmado este jueves la información y han recordado que cinco alpinistas mueren de media al año intentando subir el pico más alto del mundo.



En las últimas temporadas el Everest ha sufrido un aumento de los alpinistas, lo que ha llevado a que algunas rutas se congestionen, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan accidentes y decesos.



"Dos alpinistas murieron el miércoles", ha confirmado un sherpa de la zona. El alpinista suizo, Abdul Waraich, de 40 años, murió cerca de la cumbre tras notarse terriblemente exhausto, tal y como ha relatado.



A la zona fueron enviados otros dos sherpas con oxígeno y comida, pero no pudieron salvar su vida, según informaciones del diario 'The Kathmandu Post'. El estadounidense Puwei Liu, de 55 años, llegó al Paso Hillary, pero empezó a sufrir ceguera. Logró alcanzar el Campo 4 antes de fallecer repentinamente, según ha explicado el sherpa Chang Dawa.



En 2019 murieron once personas tratando de alcanzar la cima debido a la presencia de numerosos alpinistas. El Ministerio de Turismo anunció entonces una serie de medidas para reducir el número de personas que pueden subir la montaña a la vez.