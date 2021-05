Municipios nipones cancelan planes de acoger a atletas foráneos antes de los JJOO

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Tokio, 13 may (EFE).- Más de una treintena de municipios japoneses han cancelado sus planes para acoger a atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio antes del evento cuya inauguración está prevista en dos meses y medio, según recogen los medios locales.

Al menos 31 localidades han suspendido sus programas para ser "host towns" (ciudades anfitrionas) de los equipos de comités nacionales, una iniciativa dentro de la cual iban a servir como lugar de alojamiento durante las semanas previas a los Juegos y como espacios de entrenamiento, aclimatación y participación en programas culturales.

PREOCUPACIÓN DE COMITÉS NACIONALES

El motivo es la cautela las federaciones extranjeras sobre la situación de la pandemia en Japón, así como las estrictas limitaciones que imponen los organizadores y las autoridades niponas para la entrada de atletas olímpicos y la recomendación de que acorten su estancia en el país para participar en los Juegos, según los medios locales.

El gobernador de la prefectura de Chiba (noreste de Tokio), Toshihito Kumagai, anunció en la víspera que la federación de atletismo de Estados Unidos ha cancelado su estancia prevista en la región debido a su "preocupación sobre la seguridad de los atletas".

Chiba iba acoger a unos 120 miembros del equipo estadounidense de atletismo desde principios de julio y a habilitar tres instalaciones de entrenamiento en diferentes ciudades, pero estos planes se han quedado en el aire desde que el año pasado se decidió retrasar los Juegos debido a la pandemia.

Otras prefecturas como Fukui y Tochigi (centro del país) también han abandonado sus planes de acoger a equipos de atletas olímpicos y paralímpicos de Reino Unido, Rusia, Timor Oriental y Lesoto, según recoge la agencia local Kyodo.

A principios de mes también se conoció que la localidad de Ichinomiya, en esta misma prefectura y sede de la competición olímpica de surf, ha rechazado la petición del equipo brasileño de ese deporte para proveer instalaciones y personal médico para atender sus necesidades.

INSUFICIENTES RECURSOS MÉDICOS

Las autoridades de esa localidad costera no cuentan con suficientes recursos para realizar a los deportistas los test diarios de covid-19 que exige la organización de Tokio 2020, lo que ha frustrado los planes del equipo brasileño para alojarse allí, según informó la cadena estatal NHK.

Las escasez de recursos sanitarios en medio de la cuarta ola de contagios que atraviesa el país también ha llevado a otras dos prefecturas niponas que serán sedes olímpicas a negarse a reservar plazas hospitalarias para atletas que puedan necesitarlas.

Se trata de Ibaraki (norte de Tokio) y Kanagawa (sur de la capital), que acogerán de forma respectiva algunos partidos del torneo olímpico de fútbol y las pruebas de vela.

El gobernador de Ibaraki, Kazuhiko Ooigawa, fue más allá el pasado martes al afirmar que Japón debería plantearse posponer de nuevo los Juegos o incluso cancelarlos, debido a que no ve posible "ganarse el entendimiento de los japoneses ni de la comunidad internacional para celebrar unos Juegos en medio del colapso del sistema médico".

A finales del pasado abril, un total de 528 municipios nipones estaban registrados para recibir a atletas de un total de 184 comités olímpicos y paralímpicos nacionales con antelación a los JJOO, aunque la evolución de la pandemia en Japón y las antes citadas restricciones dificultan que esos planes salgan adelante.

El Comité Olímpico Internacional (COI) volvió a respaldar en la víspera la celebración de los Juegos previstos en Tokio este verano a pesar del rechazo popular mayoritario entre los nipones y de todos los problemas logísticos derivados de la pandemia, entre ellos la declaración vigente de un nuevo estado de emergencia sanitaria en la capital.

La disputa de numerosas competiciones deportivas en todo el mundo y el desarrollo satisfactorio de las pruebas test en Japón demuestran que los Juegos de Tokio "pueden y van a seguir adelante", afirmó el pasado miércoles Mark Adams, portavoz del presidente del COI, Thomas Bach, en una rueda de prensa posterior a una reunión telemática de su Comisión Ejecutiva.