MSF retoma las misiones de rescate en el Mediterráneo con su propio barco

Roma, 13 may (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) reanudará sus actividades de búsqueda y rescates en el Mediterráneo Central con su propio barco, el Geo Barents, para socorrer a "las personas que siguen muriendo en el mar, mientras los Gobiernos europeos siguen indiferentes", anunció hoy la ONG.

"En el Mediterráneo central se sigue muriendo incesantemente, estamos obligados a regresar al mar para seguir haciendo nuestra parte y ayudar a detener estas tragedias evitables", aseguró la presidenta de MSF en Italia, Claudia Lodesani, al anunciar el regreso de las misiones de rescate.

El Geo Barents, de bandera noruega y que acoge una clínica, una sala obstétrica y otra para revisiones, volverá al mar dentro de dos semanas, con veinte miembros de la ONG a bordo y las doce personas que integran la tripulación, "para socorrer a personas en peligro y proporcionarles asistencia médica de emergencia".

"Desde 2015, los equipos médicos de MSF a bordo de varios buques de búsqueda y rescate han sido testigos con horror de la tragedia humana que se está desarrollando a las puertas de Europa mientras miles de personas corren el riesgo de ahogarse en el mar o son obligadas a regresar a Libia a condiciones terribles", destacó en un comunicado.

Desde principios de año, más de quinientos hombres, mujeres y niños han muerto intentando cruzar el Mediterráneo central, indicó la ONG, que recuerda "el terrible naufragio del pasado 22 de abril que causó al menos 130 muertos", tras dos días a la deriva pidiendo ayuda.

Días después de esa tragedia, MSF, junto al resto de ONG que se ocupan del rescate de migrantes en el Mediterráneo Central (Open Arms, SOS Mediterranée, Alarm Phone, Emergency, Mediterránea, ResQ-People y Sea Watch) pidieron en una carta abierta al presidente del Gobierno italiano, Mario Draghi, una reunión urgente para evitar nuevos naufragios que pueden evitarse

"Nuestro regreso al Mediterráneo, por séptimo año consecutivo, es el resultado directo de las imprudentes políticas de no ayuda por parte de Europa, que condenan a la gente a morir en el mar", aseguró la responsable de MSF en Italia, quien recordó que "los sobrevivientes corren el riesgo de ser interceptados por la Guardia Costera libia apoyada por la Unión Europea y devueltos a Libia por la fuerza (7.000 solo este año)"..

Según Lodesani, "a lo largo de los años, los Gobiernos europeos, en particular Italia y Malta, como Estados costeros más afectados, han ido abandonando progresivamente la búsqueda y el rescate, han dejado de asistir a las personas en peligro y han obstaculizado deliberadamente, sino criminalizado, las actividades de salvamento de las organizaciones marítimas. Estas políticas han dejado a la deriva a miles de hombres, mujeres y niños en peligro de ahogarse en la frontera sur de Europa”.

Y pide "que se ponga fin lo antes posible al apoyo de Europa a la Guardia Costera libia y al retorno forzoso de personas a Libia, y que se restablezca una capacidad de búsqueda y rescate eficaz para detener las muertes en el mar".

"No podemos permanecer callados ante esta catástrofe deliberada. El apoyo de Europa a este dramático ciclo de explotación y sufrimiento debe cesar lo antes posible. Los Estados miembros deben garantizar la reactivación urgente de un mecanismo de búsqueda y rescate dedicado y proactivo, dirigido por los Estados, en el Mediterráneo central", concluyó Lodesani.