México debutará en Dallas, Costa Rica en Orlando y Honduras en Houston

Fotografía fechada el 7 de julio de 2019. Jugadores de México celebran la victoria ante EE.UU., tras la final de la Copa Oro 2019, en el Soldier Field de Chicago (EE.UU.). EFE/David Banks/Archivo

Houston (EE.UU.), 13 may (EFE).- La selección de México, actual campeona de la Copa Oro, comenzará la defensa del título el próximo 10 de julio, en el AT&T Stadium, de Arlington (Texas), cuando haga su debut en el Grupo A contra uno de los equipos que ganen dentro de la fase preliminar.

Junto a México, dentro del mismo grupo estarán las selecciones de El Salvador y Curazao, que serán las que disputen el partido inaugural de la nueva edición de la Copa Oro.

Mientras que la selección de Estados Unidos, que se encuentra en el Grupo B, jugará su primer partido el 11 de julio, en la sede del Children's Mercy Park, Kansas City, cuando se enfrente a otro equipo que salga ganador de la fase preliminar.

Antes, en el mismo escenario, Canadá y Martinica habrán decidido el primer duelo del grupo.

La selección de Costa Rica, que lidera el Grupo C, comenzará su andadura en la competición el 12 de julio cuando se enfrente a otro combinado nacional que salga ganador de la fase preliminar en el Exploria Stadium, de Orlando (Florida).

La doble jornada del Grupo C se abrirá con el partido que disputen Jamaica contra Surinam.

La selección de Honduras, que encabeza el Grupo D, tendrá su sede en el BBVA Stadium de Houston, donde el 13 de julio está programada una doble cartelera con el primer duelo que protagonicen Catar contra Panamá.

Honduras cerrará la jornada con el partido que dispute frente a la selección de Granada.

La Copa Oro se jugará en 11 estadios, incluidos seis que están en Texas, distribuidos en ocho áreas metropolitanas diferentes en Estados Unidos.

Los partidos finales de la fase de grupos se jugarán simultáneamente. Al final, los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

El State Farm Stadium en Glendale, Arizona, y el AT&T Stadium, serán los anfitriones de los cuartos de final el 24 y 25 de julio, respectivamente.

Las Semifinales se jugarán el 29 de julio en el NRG Stadium de Houston y en el flamante Q2 Stadium de Austin, Texas, que será inaugurado el próximo mes.

Los ganadores de los dos partidos de semifinales viajarán al Allegiant Stadium de Las Vegas para enfrentarse en la final el 1 de agosto.