McDonald's anuncia una subida salarial en sus restaurantes de EE.UU.

Nueva York, 13 may (EFE).- McDonald’s anunció este jueves que va a aumentar el sueldo a los empleados de los restaurantes que opera directamente en Estados Unidos, sumándose a otras grandes empresas que se han visto obligadas a ofrecer nuevos incentivos para reclutar y conservar trabajadores.

El grupo, con sede en Chicago, explicó que durante los próximos meses prevé elevar los salarios de más de 36.500 empleados una media del 10 %, empujando los sueldos de entrada a entre 11 y 17 dólares la hora, en función del lugar, mientras que los supervisores ganarán un mínimo de entre 15 y 20 dólares por hora.

Según apunta The Wall Street Journal, hasta ahora esos salarios eran de 12 dólares para el primer grupo y entre 16 y 18 dólares para el segundo.

La subida salarial, sin embargo, no beneficiará a una mayoría de las personas que trabajan en restaurantes de McDonald’s, que son franquicias, sino únicamente a los 650 establecimientos que la empresa controla de forma directa.

McDonald’s se suma así a otros grandes conglomerados que anunciaron recientemente mejoras de salarios para atraer empleados en un mercado laboral en el que las empresas estadounidenses están afrontando problemas para encontrar los trabajadores que necesitan de cara a la reapertura tras la pandemia.

La cadena de hamburgueserías apuntó que, con los nuevos sueldos, espera atraer hasta 10.000 nuevos empleados en los próximos meses, cuando se levantarán en muchos estados las restricciones de aforo impuestas por la covid-19.

A pesar de la subida, los salarios ofrecidos por McDonald’s siguen sin alcanzar el mínimo de 15 dólares la hora que piden sindicatos y campañas como Fight for 15, que llama a los trabajadores de la empresa a una huelga el próximo 19 de mayo para apoyar esa reclamación.

Las acciones de McDonald's en Wall Street navegaban hoy con avances y, dos horas después del inicio de las operaciones, subían algo más de un 1 %.