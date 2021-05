Mario Draghi renuncia a su sueldo como primer ministro de Italia

El primer ministro de Italia, Mario Draghi. EFE/EPA/Riccardo Antimiani

Roma, 13 may (EFE).- El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha renunciado al sueldo que le corresponde por ejercer el cargo, de unos 110.000 euros brutos al año, según consta en la documentación publicada en el portal de Transparancia del Ejecutivo.

El exgobernador del Banco Central Europeo fue designado por el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para gobernar Italia tras la dimisión el 26 de enero del anterior primer ministro, Giuseppe Conte, con la tarea fundamental de gestionar la pandemia.

Draghi dirige un Gobierno apoyado por la práctica totalidad de los partidos del Parlamento, excepto de la ultraderechista Hermanos de Italia.

En el portal de Transparencia del Gobierno se ha publicado un documento en el apartado "Compensaciones vinculadas al cargo" en el que se lee que Draghi "declara que no percibe alguna compensación de cualquier naturaleza" relacionada con su cargo como primer ministro.

El sueldo que corresponde a un primer ministro "no parlamentario", es decir, sin escaño, como es el caso del economista, asciende a los 110.000 euros brutos anuales. Su predecesor Conte, igualmente sin acta de parlamentario, lo redujo al 80 % y cobraba 88.353 euros.

El actual primer ministro italiano declaró en 2020 ingresos anuales de casi 600.000 euros brutos, propiedades y copropiedades en Italia y un inmueble en Londres, entre otros bienes.