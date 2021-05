María Palacios se vuelca en su hija Ginevra Ena en el primer aniversario de muerte de Aless Lequio

13/05/2021 María Palacios, con su hija Ginevra. MADRID, 13 (CHANCE) Fecha complicadísima para la familia de Ana Obregón y de Alessandro Lequio, puesto que este 13 de mayo se cumple el primer aniversario de muerte de Aless, que fallecía tras una feroz batalla de dos años contra el cáncer en la que nunca perdió ni la sonrisa ni las ganas de vivir. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Un día triste en el que el recuerdo del joven está especialmente presente pero en el que sus seres queridos intentan continuar con su rutina a pesar del dolor que supone la ausencia de Aless en sus vidas. María Palacios, mujer de Lequio y madre de su hija Ginevra Ena, afronta este aniversario intentando 'poner al mal tiempo buena cara' y volcada en su pequeña, a la que este miércoles recogía en las actividades a las que asiste - algo que normalmente hace el italiano, pero para lo que en esta ocasión no ha tenido fuerzas - sin hacer declaraciones sobre la ausencia del que era como una especie de hermano para ella.



Muy seria e intentando mantenerse en un segundo plano mediático, María ha preferido no desvelar cómo afrontan este primer anivesario sin Aless, para el que en principio no está previsto ningún funeral. Alessandro y Ana, más unidos que nunca, prefieren recordar a su hijo en la intimidad, puesto que su ausencia todavía duele demasiado a todos sus seres queridos, que en los últimos días han señalado que son días complicados en los que los recuerdos pesan más que nunca.