Mantener el sistema o más derechos sociales: visiones de candidatos constituyentes en Chile

Santiago, 12 Mayo 2021 (AFP) - Un nuevo modelo de país en donde se garanticen los derechos sociales o mantener el modelo económico vigente pero con un Estado "más moderno" son dos grandes visiones en juego en la histórica elección de los constituyentes que redactarán la nueva Constitución de Chile. display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;Diecinueve meses después de que los chilenos salieran a las calles para exigir un profundo cambio social, este sábado y domingo acudirán a las urnas para escoger a los 155 miembros de la convención que redactará la nueva Constitución que reemplace a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;Más de 1.300 candidatos, en 70 listas diferentes, compiten por un cupo para redactar esta nueva Carta Magna, que sepultará la dictada por Pinochet en 1980, sindicada como el origen de las desigualdades.Un nuevo modelo de país, con distintos derechos sociales garantizados, como el de la educación, la salud o la vivienda, es la opción defendida por los candidatos de la izquierda opositora, agrupados en 69 de las 70 listas inscritas.Por su parte los aspirantes de la derecha gobernante -reunidos en una sola gran lista de candidatos- defienden el actual sistema, al que atribuyen el crecimiento económico del país. - Estado activo - Para Jorge Insunza, un abogado de 54 años, exministro y exdiputado del progresista Partido Por la Democracia, uno de los principales puntos a cambiar en la nueva Constitución es el rol "subsidiario" del Estado, una visión impuesta por la dictadura que limita su acción frente a los privados."Necesitamos un Estado activo para proteger la salud, fortalecer la educación, entregar pensiones dignas, establecer el derecho a la vivienda y el agua como un derecho humano fundamental", dice a la AFP Insunza, quien forma parte de la llamada "Lista de Apruebo", que reúne a los más grandes partidos de la centroizquierda.El gran desafío de esta elección "es que garanticemos los derechos sociales; esa es la gran aspiración ciudadana y tenemos que saber hacerlo y construir un amplio consenso en torno a ello", agrega. - Derechos sociales garantizados - "Necesitamos una Constitución que nos dé accesibilidad a la gente pobre, a los niños cuyos papás no tienen dinero para pagar una educación de calidad", dice a la AFP la candidata a constituyente Giovanna Grandón, conocida como la "Tía Pikachú" y quien saltó a la fama tras asistir disfrazada a las manifestaciones sociales del personaje de la serie de animación japonesa Pokemón.Grandón forma parte de la "Lista del Pueblo", constituida por candidatos independientes (de izquierda) que afirman luchar por obtener dignidad y justicia. "Somos quienes hemos vivido y crecido en la inequidad y la desigualdad, somos quienes nos levantamos un 18 de octubre para decir basta", explica su página web.Para esta candidata "el rol del Estado tiene que ser garante, donde no se privilegie a los empresarios, como se ha hecho hasta ahora ni el tener dinero".Los derechos de los niños deben estar garantizados desde el inicio; la educación debe ser de calidad, gratuita e inclusiva y "que todos tengamos acceso universal a la salud", afirma. - Estado más moderno pero no preponderante - "El Estado tiene que seguir siendo un Estado subsidiario, porque estoy completamente segura que lo que ha hecho que este país salga de ser el país más pobre del continente a ser uno de los más ricos per cápita es la cooperación entre privados", dice Susana Hiplán, candidata de la lista "Vamos por Chile", la única que reúne a todos los partidos de la derecha y la extrema derecha."No creo que el Estado tenga que tener un rol preponderante porque lamentablemente en este continente eso no funciona", agrega esta abogada, de 28 años.Para Hiplán la solución a las demandas de la ciudadanía pasa por construir un Estado "más moderno, más eficiente y distribuir mucho mejor los recursos que recauda en tributos". También resulta vital asegurar la propiedad privada. "Eso tiene que estar sí o sí y con una fuerte protección. Hay una relación directa entre la protección de la propiedad privada y el desarrollo de los países, el término o la disminución de la pobreza", afirma. apg/pa/mps -------------------------------------------------------------