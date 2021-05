Mader gana la sexta etapa del Giro, Bernal y Evenepoel empiezan su duelo

El suizo Gino Mader (Bahrain) ganó en solitario la sexta etapa del Giro, este jueves en Ascoli Piceno, en una jornada en la que logró el liderato el húngaro Attila Valter (Groupama-FDJ) y en la que comenzó el duelo por el trinfo final entre Egan Bernal y Remco Evenepoel.

En Los Apeninos, la primera llegada en alto de la presente edición sirvió para que el combate entre los favoritos tome forma.

- Carthy y Yates sufren -

Tras Mader entró a 12 segundos Bernal, encabezando un cuarteto en el que no logró dejar atrás a Evenepoel, ahora segundo de la general a 11 segundos de Valter. Bernal es tercero a 16. Los otros dos miembros de este grupo fueron el irlandés Dan Martin y el escalador italiano Giulio Ciccone.

El colombiano, ganador del Tour en 2019, fue el más cómodo en la parte final de la etapa, en una jornada en la que ejerció de verdadero líder, poniendo en marcha a su equipo para ir desactivando rivales.

Los británicos Hugh Carthy y Simon Yates, que estaban con el mismo tiempo que Valter, cedieron una veintena de segundos en las últimas rampas que llevaban a San Giacomo, de 15,5 kilómetros, especialmente duros los cinco últimos.

Tampoco aguantó con los mejores el australiano Jai Hindley, segundo del Giro 2020, que entró a más de dos minutos y medio de Mader.

El equipo de Bernal, el Ineos, había endurecido la carrera, que además contó con la lluvia, a 70 kilómetros de la meta, lo que condenó al líder al principio de la jornada, el italiano Alessandro De Marchi.

A continuación un trío (Ciccone, Bardet y Bettiol) se escapó en el largo descenso de los Montes Sibilinos.

Al frente de la carrera desde la primera hora, los supervivientes de una escapada (Mohoric, Mäder, Mollema y Cataldo) abordaron el ascenso final con una ventaja de casi tres minutos con respecto al pelotón de favoritos, que venía de alcanzar al grupo de Bardet.

En San Giacomo, la diferencia se redujo gracias a los compañeros de Bernal. Pero Mader, que había sido superado in extremis en la etapa reina de la París-Niza por Primoz Roglic en marzo, fue capaz de aguantar hasta el final.

En los primeros kilómetros de esta subida el belga Pieter Serry fue golpeado por detrás por un coche del equipo BikeExcange. El corredor del equipo Deceuninck, furioso, pudo continuar.

Al final de la etapa la organización de la carrera decidió expulsar a uno de los directores del BikeExchange, Gene Bates, que conducía este vehículo.

- En homenaje a Landa -

Valter, de 22 años y nueva 'maglia' rosa, llegó al equipo Groupama-FDJ esta temporada. Es su segunda participación en el Giro.

"Tenía una motivación enorme, quería luchar por el maillot rosa" señaló Valter.

También una promesa, Mader tiene 24 años y descubre el Giro. Este jueves logró su primer triunfo en Europa.

"Pensé en la París-Niza y me dije que me arriesgaba a que me pasara de nuevo", señaló en meta Mader, que dio las gracias a su compañero esloveno Mateh Mohoric, miembro de la primera escapada del día.

El suizo también recalcó la voluntad de reacción de su equipo, Bahrain, tras el abandono el miércoles de su jefe de filas, Mikel Landa, que sufrió una fractura de la clavícula izquierda en una caída. Este jueves dejó el hospital de Riccione para regresar a España y someterse a una operación.

"Hemos decidido rodar en su honor. Hemos puesto todas las fuerzas en la escapada", dijo.

El viernes la séptima etapa regresa al llano, entre Notaresco y Termoli, donde normalmente un esprint pondrá fin a 181 kilómetros.

