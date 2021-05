Lourdes Montes se pronuncia sobre la venta de Cantora por parte de Kiko Rivera

23/04/2019 Lourdes Montes EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR TRIUMPH



MADRID, 13 (CHANCE)



En uno de los mejores momentos de su vida, podríamos decir que Lourdes Montes tiene todo con lo que siempre soñó. Enamoradísima de Francisco Rivera y con dos preciosos hijos en común, la abogada continúa centrada en el diseño y, tras lanzar su propia firma de trajes de flamenca con gran éxito, ahora consolida su marca de ropa para el hogar, "Mi abril", convirtiendo su estilo y su pasión por la moda en su profesión.



Aparcando por unas horas su faceta de mamá todoterreno, Lourdes ha sido una de las protagonistas en una mesa redonda celebrada en Jerez como homenaje a la Feria del Caballo, en la que ha participado junto a otros rostros conocidos como Ágatha Ruiz de la Prada y Aurora Gaviño. Un evento en el que estaba prevista la presencia de Francisco que, finalmente, se convirtió en el gran ausente justo el día que conocíamos que Kiko Rivera podría haber vendido su parte de Cantora.



Tal y como ha explicado su mujer, su llamativa ausencia no se debía a esta noticia, sino a que está "muy liado" y, al encontrarse "fuera de Andalucía ahora mismo", le fue imposible asistir pese a haber confirmado su presencia días antes.



Confesando que echa de menos la 'normalidad' y confiando en que dentro de poco volveremos a nuestro día a día, Lourdes nos ha contado cómo surgió la idea de crear su propia firma de textil para el hogar: "De los momentos de crisis siempre salen ideas maravillosas y tuvimos la suerte de adelantarnos un poquito a todo lo que venía y ha sido una línea que ha tenido muchísima aceptación". "Es todo fabricado en España lo que es un valor añadido. Yo estoy muy contenta, yo soy muy positiva, de todo hay que sacar algo bueno de esto", señala.



Muy discreta, la mujer de Francisco Rivera ha confesado que no sabe nada de la presunta venta de Cantora por parte de su cuñado. "Estuve con Kiko hace una semana y no tenía ni idea de esto. Tampoco es un tema recurrente que se hable todo el tiempo, así que ni idea", ha asegurado.



Respondiendo a la polémica frase de Isabel Pantoja de que "el talento no se hereda", Lourdes opina que "los genes están ahí y evidentemente se transmiten de padres a hijos". "Lo normal es que tanto las aficiones, como las virtudes y los defectos se hereda. Claro que sí", afirma.



En un gran momento de relación entre los hermanos Rivera y también con sus cuñadas Eva González e Irene Rosales, la sevillana asegura que "es normal. El cariño es el cariño y eso está ahí de siempre. Las familias están para apoyarse en las buenas y en las malas. y ya está".