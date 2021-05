Los tips de Chabeli Iglesias para decorar una mesa de verano

22/04/2021 Chabeli Iglesias lanza su propuesta de moda textil para el hogar para este verano. La hija de Isabel Preysler lanza nueva línea de moda para el hogar que cuenta con manteles a juego con servilletas, mandiles y trapos de cocina MADRID, 13 (CHANCE) La decoración en verano nos pide artículos más versátiles, divertidos y con mucho colorido. A cualquier terraza o porche se le puede sacar mucho partido si decoramos una mesa con pequeños detalles. Sólo hay que saber cómo colocarlos y cómo combinarlos. Y quien mejor que Chabeli Iglesias para darnos unos tips de cómo vestir la mesa en verano con su particular sello de identidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA CARMEN BORJA



Su nueva colección de mantelerías, tanto de interior como de exterior, que ha creado de la mano de la firma textil Carmen Borja, está inspirada en el Mediterráneo con claras referencias a la campiña francesa, la región italiana de La Toscana y las casas de Andalucía. Aquí van algunos de sus "must":



- ¿Individuales o manteles? Depende si queremos una mesa más informal o más vestida. Normalmente asociamos los individuales a desayunos y los manteles más a las comidas o cenas. Ahora existe la combinación perfecta que es poner los individuales o caminos sobre los manteles.



- Una mantelería para cada estación. En primavera o verano en algodón con motivos florales, en otoño en lino y con tonos neutros.



- Manteles largos o cortos. Sea cual sea la medida y forma de la mesa, lo ideal es que un mantel cuelgue 50 cm de cada lado.



- Cojines a juego con el mantel... o con algún detalle de la mesa que le dará un toque diferente.



- Los vasos de colores. La cristalería me gusta combinarla con los caminos, las servilletas o la vajilla. Incluso juego con dos tonalidades diferentes en las copas. El verano lo admite todo.



- ¿Algún truco? No sin mi bajoplato. Siempre me gusta ponerlos.



- ¿Algún básico? Mantel estampado con vajilla lisa o al revés, para equilibrar el protagonismo de cada artículo.



- ¿Algo que no falla? En las noches de verano ilumino la mesa con lamparitas de sobremesa sin cable, realzan el color de los manteles y dan calidez.



Para este verano Chabeli Iglesias by Carmen Borja, la firma que creó la hija de Julio Iglesias e Isabel Presyler nos presenta una colección donde abundan artículos de lo más versátiles pensados para cada ocasión. Destacan los cuadros vichy en rojos, verdes y amarillos, una tendencia que nunca ha pasado de moda y que, de hecho, vamos a ver en los próximos meses en faldas, blusas, pantalones o vestidos veraniegos de diferentes marcas y diseñadores y, por qué no, también en la moda textil para el hogar.



La colección también incluye un guiño a la campiña francesa utilizando linos belgas en su confección. Su colección Jardín está pensada para la terraza, el porche o el jardín. En ella predominan las flores en tonos rosas, verdes y amarillos sobre un fondo blanco, ideales para combinar con vajillas lisas en diferentes colores. También es el caso de la colección Jazmín, que juega con las flores malvas y con unas servilletas que pueden ser lisas en un color morado muy suave, o bien blancas con un ribete.