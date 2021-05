Los Sounders FC de Seattle mantienen su racha ganadora en la MLS de EEUU

Los Sounders, con el gol del centrocampista Cristian Roldán, fueron los grandes beneficiados de la jornada al mantener su invicto y alcanzar 13 puntos al frente de la Conferencia Oeste de la MLS. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Sounders FC. EFE/Stephen Brashear/Archivo

Houston (EEUU), 12 may (EFE).- Los Sounders FC de Seattle mantuvieron su racha ganadora e invicto al vencer de visitantes por 0-1 a los Earthaquakes de San Jose en duelo de equipos californianos de la Conferencia Oeste y con mejores marcas en la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

En partidos adelantados de la quinta jornada de la MLS, los Sounders FC, con el gol que marcó en el minuto 18 el centrocampista Cristian Roldán, fueron los grandes triunfadores al colocarse con marca de 13 puntos al frente de la Conferencia Oeste e invictos.

Mientras que los campeones de la MLS Cup, el Columbus Crew, confirmaron que no están en su mejor momento y perdieron de visitantes por 0-2 ante el Toronto FC, gracias a los goles marcados por Michael Bradley (m.13) y Jozy Altidore (m.87).

El Inter de Miami confirmó que no funciona bajo la dirección del nuevo entrenador, el inglés Phil Neville, perdieron 0-2 ante el Montreal Impact, que tuvo doblete del noruego estadounidense Bjørn Johnsen.

El triunfo permitió al Montreal Impact ser el nuevo líder provisional en la Conferencia Este con ocho puntos, los mismos que tienen el New England Revolution que sacó un empate 1-1 de visitante frente al Philadelphia Union.

El Houston Dynamo, con un gol del argentino Maximiliano Urruti (m.56), se llevó una merecida victoria por 1-0 frente al Sporting Kansas City y ascendió hasta el cuarto puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste con ocho puntos.

Mientras que el Minnesota United con gol del argentino Ramón Ábila venció 1-0 al Vancouver Whitecaps y consiguió el primer triunfo en lo que va de la nueva temporada de la MLS.