Los solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajan a 473.000 en EEUU

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington, 13 may (EFE).- El número de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos descendió la semana pasada a 473.000, comparado con los 507.000 trámites de la semana anterior, informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El número de solicitudes de la prestación quedó por debajo de 500.000 por primera vez la semana pasada desde que la pandemia de la covid-19 llevó esos pedidos a la cifra semanal sin precedentes de 6,8 millones a multas de marzo de 2020.

Esto ocurrió después de que la BLS rectificara los datos de hace dos semanas, que en un principio había situado en 498.000, pero que en el informe de este jueves cambió a 507.000 peticiones.

El promedio de solicitudes en cuatro semanas, una medida que compensa los altibajos semanales, bajó a 534.000 comparado con 560.000 la semana anterior.

La creación de empleo se frenó de forma inesperada en Estados Unidos en abril con 266.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo subió al 6,1 %, una décima más que en marzo, de acuerdo con las cifras de la BLS.

El dato, muy inferior al millón de empleos que esperaban los analistas, rompió con la tendencia a la baja registrada en los últimos meses a medida que se consolida la recuperación económica en EE.UU.

La cifra de personas que reciben este beneficio quedó por debajo de cuatro millones por primera vez en un año en la semana que concluyó el 14 de marzo.

Estos datos se dieron a conocer dos días después de que la Casa Blanca rechazara que el refuerzo de los subsidios por desempleo sea una de las causas principales de la débil creación de empleo registrada en abril en EE.UU. al desincentivar la búsqueda de trabajo, y apuntó a la persistencia de la pandemia.

La portavoz presidencial, Jen Psaki, salía así al paso de las críticas desde la oposición republicana que ha afirmado que las ayudas gubernamentales hacen que los ciudadanos prefieran no trabajar a trabajar.

El propio Biden comentó la cuestión este lunes al señalar que la "ley es clara", por lo que quien "rechace" un puesto de trabajo "adecuado" no podrá seguir cobrando subsidios de desempleo.

Aunque Biden indicó que, por ahora, no ve "evidencia de esto".