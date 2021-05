Los hutíes lanzan 12 ataques contra la petrolera Aramco y un aeropuerto en Arabia Saudí

Vista de una de las plantas procesadoras de crudo de la pretrolera saudí Aramco, situada en Jubail, en el este de Arabia Saudí. EFE/EPA/STR/Archivo

Saná/Riad, 13 may (EFE).- Los rebeldes hutíes anunciaron este jueves haber lanzado 12 misiles y drones contra instalaciones de la petrolera Aramco y el aeropuerto de Najran, en el sur de Arabia Saudí y muy cerca de la frontera con el Yemen, en el primer día del Aíd al Fitr, festividad que pone fin al mes sagrado de ramadán.

El portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sarea, indicó en su cuenta de Twitter que las fuerzas aéreas de los insurgentes llevaron a cabo una "gran operación con doce misiles balísticos y drones que tuvieron como objetivo Aramco, el aeropuerto de Najran y otras posiciones sensibles en la ciudad de Najran".

Fueron siete misiles balísticos y cinco drones lanzados por los hutíes cuyo impacto en esas posiciones saudíes fue "preciso", dijo Sarea.

Justificó nuevamente estos ataques, que se realizan continuamente contra el reino, en el marco de la "respuesta legítima de la agresión" de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí y que lucha contra los hutíes, así como por el "asedio" al país.

Esta operación se produce en el primer día de los tres del Aíd al Fitr, que pone fin a los 30 días de Ramadán de este año que ha estado relativamente en calma para ambos países en una ofensiva que la ONU y Estados Unidos, entre otros, buscan mediar con un alto el fuego.

Por su parte, la coalición árabe señaló a través de la agencia oficial de noticias saudí SPA que sus unidades habían conseguido "interceptar y destruir 8 drones y 3 misiles balísticos hacia al reino" lanzados por los hutíes, pero sin dar más detalles de los objetivos.

Hasta el momento, la petrolera saudí Aramco no ha reaccionado ante esta información.

El lanzamiento de aviones no tripulados cargados con explosivos y misiles contra el reino saudí por parte los hutíes, movimiento apoyado por Irán, se ha intensificado en los últimos meses aunque no han producido recientemente víctimas ni daños materiales de importancia.

En alguna ocasión, los rebeldes han reivindicado impactos contra instalaciones de Aramco, como en septiembre de 2019, cuando la petrolera suspendió el 50 % de la producción de crudo, o el más reciente, el pasado 19 de marzo, cuando un dron provocó un incendio en una refinería que no afectó al suministro.

El conflicto yemení estalló a finales de 2014 cuando los rebeldes ocuparon Saná y otras provincias del país y expulsaron al presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, hoy exiliado en Arabia Saudí.

Arabia Saudí y sus aliados árabes intervienen militarmente en el conflicto desde marzo de 2015 para tratar de derrotar a los hutíes, apoyados por Irán, y restituir al dirigente exiliado.