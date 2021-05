López se pone a disposición de la justicia española ante posible extradición a Venezuela

El líder opositor venezolano Leopoldo López. EFE/ J.J. Guillén/Archivo

Madrid, 13 may (EFE).- El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se ha puesto a disposición de la justicia española ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de solicitar su extradición a España.

"Ante la persecución de la dictadura de Maduro, ahora reflejada en una solicitud ilegal de extradición, una vez más me pongo a disposición de la justicia", ha anunciado López en un mensaje en Twitter, en el que ha informado de su petición de comparecencia voluntaria ante la Audiencia Nacional.

En el escrito, publicado junto a su mensaje, López manifiesta su "absoluta disposición a comparecer voluntariamente tantas veces sea llamado" por la Audiencia Nacional "con ocasión de la extradición" solicitada por la justicia venezolana.

El opositor solicita, además, que "se eviten medidas de carácter preprocesal y o policial", al tenerle "ya por comparecido y a plena disposición de la autoridad judicial competente".

Leopoldo López subraya, en alusión a la Audiencia Nacional, que se pone a disposición de la justicia "de un país con instituciones democráticas, separación de poderes y justicia, en la cual confío plenamente".

En el escrito presentado el miércoles ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, el opositor designa procurador y abogado.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó este martes de que solicitó a España la extradición del político opositor Leopoldo López, quien abandonó su país a finales de octubre pasado de forma clandestina, a través de la frontera con Colombia.

"La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar al Reino de España la extradición activa del ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza, para el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano", declaró la corte en un comunicado.

Según el texto, la condena que debe cumplir López es de "ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas" por los delitos de "determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instigación pública y el de asociación".

El máximo tribunal indicó que remitió a la Cancillería venezolana la sentencia con sus copias certificadas y las "actuaciones que cursan en el expediente", sin agregar más detalles.

El pasado 24 de octubre se conoció que el opositor abandonó Venezuela rumbo a Madrid, después de pasar 18 meses en la residencia del embajador español en Caracas, donde estuvo en calidad de huésped mientras era solicitado por la Justicia local y acusado de ser terrorista por el Ejecutivo chavista.

El opositor ingresó en la residencia del embajador después de que el 30 de abril de 2019 saliera del arresto domiciliario en que se encontraba, para unirse a un conato de levantamiento militar dirigido por el también dirigente de oposición Juan Guaidó.

Tras llegar a Madrid, fue recibido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la sede del PSOE, en un encuentro que fue difundido por el partido socialista en redes sociales con el mensaje: "El PSOE desea una vía pacífica" a la crisis en Venezuela, "porque el pueblo venezolano debe sufrir lo mínimo".

El recibimiento de Sánchez a López no fue bien visto por el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, quien para entonces dijo que el presidente español "siempre" comete "errores" con Venezuela.

Antes de refugiarse en la embajada de España y huir de Venezuela, López cumplía una condena en una cárcel militar en Caracas desde septiembre de 2015 tras ser acusado como responsable de los disturbios ocurridos al final de una marcha antigubernamental en 2014, en los que murieron tres personas.

Tras conocerse la petición de extradición, el líder del PP, Pablo Casado, instó al Gobierno español este martes a que exprese que no reconoce "a un tribunal de una dictadura" como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y que no accederá a la extradición del opositor Leopoldo López.