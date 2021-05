López Obrador responde que no oculta "nada" tras ser denunciado en la OEA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 13 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves que no tiene "nada que ocultar", tras ser denunciado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por un candidato a gobernador de Nuevo León que lo acusa de "intervenir en las elecciones".

"Nosotros no tenemos nada que ocultar. Estamos luchando por la democracia, queremos la transformación del país y estamos en contra de la corrupción. Puede venir cualquier organización, tiene las puertas abiertas", expresó en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

A solicitud de López Obrador, la Fiscalía mexicana abrió esta semana una investigación por compra de votos en contra del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo León, Adrián de la Garza, y este acudió ante la OEA para denunciar al presidente por intromisión electoral.

López Obrador opinó este jueves que De la Garza cometió un "delito" al prometer tarjetas con apoyos económicos si gana las elecciones del próximo 6 de junio y pidió al Ministerio Público resolver el asunto.

"No nos adelantemos. La Fiscalía tiene que decidir. Todo el mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU o a cualquier organismo internacional", expresó el mandatario.

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aplaudió que se haya abierto este "debate" para que de una vez "se acabe la compra del voto".

"Es una inmoralidad, el pueblo tiene que ser libre, la elección tiene que ser limpia", reiteró López Obrador, quien invitó a "toda la gente" a denunciar irregularidades en las elecciones.

Además de De la Garza, la Fiscalía investiga al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, Samuel García, y a varios de sus familiares por supuesto uso de recursos ilícitos para fines electorales.

Ambos candidatos son punteros en las encuestas, por delante de la candidata del oficialista Morena, Clara Luz Flores, quien se ha desinflado en los sondeos durante las últimas semanas.

El presidente fue cuestionado el martes sobre si tenía algo que ver con estas investigaciones y él respondió "claro que sí", a pesar de que la Fiscalía es un órgano independiente del Gobierno.

"Lo que ha estado pasando en estas últimas fechas viola las cartas fundamentales de la democracia interamericana, que siempre se han respetado", dijo de la Garza al presentar su denuncia.

El 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran los comicios más grandes de la historia de México.