La venta de acciones de Petrobras en Bolivia hace temer por efecto en cadena

El repliegue de Petrobras de rubros como la distribución, la comercialización o el transporte de hidrocarburos compone un "cuadro negativo" en Bolivia cuando el país andino necesita inversiones en ese sector, dicen expertos. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

La Paz, 13 may (EFE).- El anuncio de la venta de acciones de la estatal petrolera brasileña Petrobras en Bolivia, en el marco de su programa de desinversiones mayor, deja una estela de preocupación en un tiempo que por la pandemia el país requiere de inversiones para sacar a flote su economía.

"El hecho de que Petrobras decida retirarse del país, de seguro va a ser un ejemplo que lo van a seguir las otras empresas", manifestó este jueves a Efe Hugo Del Granado, quien fue director general del Ministerio de Hidrocarburos y vicepresidente de YPFB, respecto a las versiones que se originaron en Brasil por la venta de acciones de la compañía en Bolivia.

Para el experto el repliegue de Petrobras de rubros como la distribución, la comercialización o el transporte de hidrocarburos compone un "cuadro negativo" en Bolivia cuando el país necesita "con mucha urgencia" inversiones en ese sector.

La petrolera brasileña ya había anunciado en diciembre del año pasado el proceso de venta de sus acciones en la empresa que opera el gasoducto entre Bolivia y Brasil como parte de una "estrategia de optimización" y de "mejoría de aplicación del capital" de la compañía.

A pesar de esto, YPFB Transporte de Bolivia, socio mayoritario con el 51 por ciento de las acciones de la empresa Gas TransBoliviano (GBT), señaló en un comunicado que "no recibió ninguna comunicación oficial" sobre aquella intención de venta de acciones citando a su gerente Julio Infante.

En GBT existen otros dos socios a parte de YPFB Transporte como EIG Bolivia Pipeline AB con el 38 por ciento de acciones y Petrobras Gas con el 11 resultante porcentaje de acciones.

"Tenemos el derecho preferente para la compra de acciones de GTB. Es decir, quienes primero debieran enterarse de una posible intención de venta de acciones de cualquiera de los socios, son, precisamente, los propios socios", señala el comunicado.

Para Del Granado, una potencial salida de Petrobras de Bolivia está vinculada a un grupo de razones que hacen que la actividad en hidrocarburos sea poco atractiva con obstáculos de política, un régimen fiscal duro, mercado subvencionado, difíciles condiciones geológicas, dificultad para la inversión, entre otras.

"Finalmente (Petrobras) ha cumplido un ciclo y son malas noticias para Bolivia", remarcó.

Para este experto, si bien detrás de la decisión de Petrobras está la "reducción de su deuda" mediante la venta de algunos activos prescindibles, mucho tiene que ver con las condiciones en Bolivia con pozos de gas natural "en franca declinación" o las protestas en reservorios ubicados en reservas naturales.

A esto se suma la "falta de resultados en proyectos que auguraban ser exitosos" en Bolivia y que "influyen" al momento de tomar decisiones.

Bolivia ha proyectado para este año un crecimiento económico de 4,4 por ciento tras la contracción de la gestión anterior que superó el 8 por ciento.

No obstante, entidades como la consultora Moody's proyectaron un crecimiento algo superior al 3 por ciento en base análisis internos y externos, en los que juega un rol importante la exportación de hidrocarburos que representa uno de las áreas más importantes de la economía del país.