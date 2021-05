La reunión de "Friends" se verá el 27 de mayo en HBO Max

Los seis protagonistas de la serie, Jennifer Aniston (imagen ), Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, participarán en el programa especial, que además incluirá la visita de invitados como Lady Gaga, Malala Yousafzai, David Beckham y Justin Bieber. EFE/EPA/DAVID SWANSON/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- La reunión de "Friends" se estrenará el 27 de mayo en la plataforma HBO Max, más de un año después de lo previsto por culpa de los atrasos en el rodaje provocados por pandemia del coronavirus.

Los seis protagonistas de la serie, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, participarán en el programa especial, que además incluirá la visita de invitados como Lady Gaga, Malala Yousafzai, David Beckham y Justin Bieber.

La banda BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lenon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler y Reese Witherspoon completan las estrellas que participarán.

HBO Max publicó este jueves un avance de medio minuto de duración en el que se ve a los seis protagonistas de la serie caminar por los estudios de la Warner Bros., donde se rodó el formato.

Medios estadounidenses apuntaron que cada uno de los actores cobró entre 2,5 y 3 millones de dólares por participar en esta reunión.

Aunque los millones de fans de "Friends" han suspirado durante años por nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa retrospectivo con entrevistas con el reparto.

La comedia, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios.

Pero la serie sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias neoyorquinas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.

Hasta 2020, "Friends" se emitía en Netflix, pero Warner no dudó en desembolsar el pasado verano más de 400 millones de dólares para recuperarla e integrarla como uno de los diamantes de HBO Max, donde se puede ver desde el año pasado.