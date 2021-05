La oposición venezolana acusa a Maduro de politizar el mecanismo Covax y mentir

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna rusa Sputnik V , durante una jornada de vacunación de trabajadores de la salud, el 7 de abril en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Caracas, 13 may (EFE).- El sector opositor liderado por Juan Guaidó acusó este jueves al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de politizar el mecanismo Covax, que contempla el acceso equitativo a las vacunas anticovid, y de mentir sobre la Sputnik V, sin precisar si se refiere a la gestión del fármaco ruso o a su distribución.

El exdiputado Julio Borges, quien aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que Venezuela está entre los tres países con menor número de personas vacunadas de Latinoamérica, señaló que "esto es responsabilidad de Maduro, quien no negoció vacunas a tiempo, politizó el acuerdo de Covax y mintió sobre las vacunas Sputnik V".

El opositor aseguró que Venezuela "apenas ha vacunado contra la covid al 1,6 % de la población", es decir, el equivalente a menos de medio millón de personas, y que Maduro es "el principal responsable de que cada día sigan muriendo más venezolanos" por esta enfermedad, que se ha cobrado, según datos oficiales, 2.337 vidas.

El Ejecutivo informó, a través de medios estatales, de la llegada de 930.000 dosis de vacunas repartidas en varios viajes y fechas, pero la semana pasada, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, señaló que el país cuenta con 1.480.000 unidades, sin que se conozca en que momento se recibieron las 550.000 que marcan la diferencia ni de dónde proceden.

Borges no precisó si, en el cómputo que ofrece, maneja alguna de las dos cifras brindadas por el Gobierno o un número diferente a las oficiales.

El exlegislador exigió a "la dictadura", como el grupo de Guaidó acostumbra a llamar al Ejecutivo, "que agilice la llegada de vacunas", ya que "no pueden seguir jugando con la vida de los venezolanos más vulnerables y de los profesionales de la salud".

Según los últimos datos del Gobierno, Venezuela suma 210.116 casos de covid-19, de los que más del 90 % ya se han recuperado.

El pasado martes, Maduro dijo que espera la "vacunación masiva" para agosto, con el 70 % de la población inmunizada, una afirmación a la que ni la oposición ni diversas organizaciones nacionales dieron credibilidad, teniendo en cuenta el ritmo de llegada de vacunas al país.