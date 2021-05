La oposición nicaragüense sigue sin firmar una alianza para competir contra Ortega

Los miembros de la Alianza Ciudadana (i-d) Jose Adán Aguerri, Oscar Sobalvarro, Kitty Monterry, participan en una conferencia hoy, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 12 may (EFE).- Los dos principales bloques opositores de Nicaragua siguen sin alcanzar una alianza electoral con el fin de enfrentar y disputarle el poder al presidente del país, el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, en las elecciones generales de noviembre, informaron este miércoles las partes.

Representantes de la Alianza Ciudadana, una de las facciones opositoras, aseguraron en rueda de prensa que esperarán "hasta el último minuto" a la otra parte, la Coalición Nacional, para firmar acuerdos que permitan ir en un solo bloque en los próximos comicios, en los que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.

Ambas facciones tienen hasta las 17.00 horas (23.00 GMT) para solicitar ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por los sandinistas, el registro de constitución de alianzas de partidos políticos.

DENUNCIA CALUMNIAS Y "CIRCO MEDIÁTICO"

Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que encabeza la Alianza Ciudadana, dijo en la rueda de prensa "que las últimas semanas han sido muy duras" para ella y para su grupo, "porque lo que nos hemos enfrentado es a groserías, bajeza, mentiras y calumnias", en el marco de las negociaciones con la Coalición Nacional.

"Y preferimos guardar silencio, porque cuando uno busca una verdadera unidad, lo que hace es el mayor esfuerzo para mantener esas conversaciones con la discreción que deben de mantenerse y no convertirlas en un circo mediático", señaló.

La coalición ha propuesto a esa alianza, y lo ha hecho público, elegir un representante legal de común acuerdo, que las candidaturas a diputaciones se distribuirán en igual proporción de un 50 % cada bloque, y consensuar un método de selección de candidaturas que sea satisfactorio para ambas partes.

Representantes de la coalición han dicho que han "cedido", y que la alianza se ha negado a firmar una alianza electoral, lo cual fue rechazado por Monterrey.

"HOY NO ES EL FIN DE LA UNIDAD"

"Jamás nos hemos rehusado a esa unidad, y en todas las reuniones en las cuales hemos participado a lo largo de esta semana", con el exlanzador de la MLB Dennis Martínez como testigo, "han sido las pruebas de esos esfuerzos", anotó.

Aseguró que la Alianza Ciudadana "tiene las puertas abiertas para recibir a quien sea, porque sabemos la difícil tarea que nos va a tocar enfrentándonos a Ortega", y que esperarán "hasta el último minuto" la posibilidad de alcanzar acuerdos.

En todo caso, continuó Monterrey, "hoy es un día únicamente para inscribir alianzas electorales entre partidos políticos, no es el fin de la unidad".

"Hoy empieza una etapa nueva en la que todos nosotros lo que debemos de hacer es seguir esforzándonos para incorporar a las organizaciones para tener este gran bloque opositor", añadió.

SIN CONSENSO EN DIPUTACIONES

Sobre la propuesta de la coalición, aseguró que la alianza está de acuerdo con "todos los puntos, lo único que no podemos decir nosotros es que Nicaragua es un pastel para repartir 50 % y 50 % diputados, eso le corresponde al pueblo, haciendo asambleas, y que sea con la participación ciudadana la que decida".

"Esto no es una repartición, esto no solo es una lucha para derrotar a Ortega por la candidatura presidencial, esto es una lucha por el futuro de todos los nicaragüenses, donde necesitamos gente correcta, dispuesta a sacar a nuestro país adelante", manifestó.

Monterrey lamentó los ataques entre opositores y que al exterior se esté enviando la imagen de un "circo mediático".

Los opositores, que se encuentran fragmentados, buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Daniel Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.