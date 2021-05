La India registra más de 4.000 muertos y 360.000 contagios diarios por covid

Calcuta (India). EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY

Nueva Delhi, 13 may (EFE).- Las muertes por coronavirus en la India superaron este jueves las 4.000 por segundo día consecutivo y los contagios aumentaron hasta los 360.000 en la última jornada, mientras varios estados anuncian la suspensión temporal de la vacunación a los adultos de entre 18 y 44 años por falta de dosis.

Con los 4.120 nuevos fallecidos, el país asiático elevó el total de decesos hasta los 258.317 desde el inicio de la pandemia, unas cifras que solo son superadas por Estados Unidos y Brasil, según informó el Ministerio de Salud indio.

La incidencia de nuevos positivos subió un 1,5 % con respecto a ayer hasta situarse en los 362.727 contagios, que se suman al cómputo global de 23,7 millones de contagios desde que la covid se detectó por primera vez en el país asiático.

Asimismo, se realizaron un total de 1,9 millones de test PRC, un promedio que ha crecido con respecto a la semana pasada, cuando se realizaron una media de 1,5 millones de pruebas.

Con 3,7 millones de casos activos, la tasa de recuperación oscila en el 83 %, un dato que en el pasado mes de septiembre, cuando el país se encontraba inmerso en una primera ola cuyo pico llegó a rozar los 100.000 casos, se situaba por encima del 97 %.

El estado occidental de Maharashtra sigue siendo el más castigado por la pandemia tras registrar un total de 816 muertes y 46.781 contagios en la última jornada, que elevan el total desde el inicio de la pandemia a 78.000 decesos y 5,2 millones de positivos.

El meridional Karnataka notificó también una de las tasas más altas: con casi 40.000 infecciones y 516 muertes. Este estado anunció que a partir de mañana suspende temporalmente la vacunación al último grupo de beneficiarios en unirse a la campaña el 1 de mayo, los adultos de entre 18 y 44 años, por falta de dosis.

En ese sentido, el Gobierno de Nueva Delhi, una de las regiones indias más afectadas por esta segunda ola, ha informado de que el fabricante de vacunas indio Bharat Biotech, productor de Covaxin, ha comunicado que por ahora no suministrará directamente a la capital por falta de dosis, y deja todo el control en el Ejecutivo central.

El Ejecutivo posee el control del 50 % de la fabricación de los dos sueros que se producen en el país: Covishield, la fórmula de AstraZeneca que produce el Instituto Serum de la India (SII), y Covaxin; con el objetivo de distribuirlas por las regiones.

Durante la última jornada de la campaña de vacunación, vista como la única forma de aliviar una ola de contagios que ahogan a una India que ha tenido que solicitar el apoyo internacional, se administraron 1,8 millones de dosis.

Hasta el momento, el país asiático inoculó un total de 177 millones de vacunas y casi 40 millones de personas recibieron las dos dosis, una cantidad que no logra cumplir con el objetivo inicial de tener a 300 millones de personas inmunizadas antes de julio.