La incidencia semanal en Alemania baja a 103,6 casos y se acelera la desescalada

Berlín, 13 may (EFE).- La incidencia de nuevos casos de covid-19 bajó en Alemania a 103,6 casos en siete días y por 100.000 habitantes, lo que consolida la tendencia positiva observada desde hace más de una semana y la desescalada progresiva en las restricciones en parte del país.

En las últimas 24 horas se verificaron 17.419 nuevos casos, frente a los 21.953 contagios de hace una semana, según los datos difundidos por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología. El número de víctimas mortales fue de 278, frente a los 258 notificados el anterior jueves.

El más claro indicador de la evolución positiva es el nivel de incidencia, que se aproxima así a la marca de los 100 casos por siete días, por debajo de la cual empiezan a desactivarse restricciones como el toque de queda nocturno o las limitaciones más estrictas para los contactos personales.

Hace una semana, la incidencia semanal estaba en 129,1 casos, mientras que el pico se marcó a mediados de diciembre, con 197,6 contagios.

En aquellas regiones donde se está ya por debajo de la marca de los 100 contagios semanales desde hace al menos cinco días se ha acelerado la desescalada, con medidas como reapertura de las terrazas -desde noviembre estaba cerrada toda la restauración-, así como comercios no esenciales. En Berlín se sitúa ese nivel en los 83 casos y se espera aliviar algunas restricciones a mediados de la semana próxima.

En total, desde el inicio de la pandemia se han verificado en Alemania 3,5 millones de contagios -de los cuales, 3,2 millones se consideran pacientes recuperados- y 85.658 víctimas mortales.

La campaña de vacunación ha ganado ritmo y son ya 28,5 millones de ciudadanos los que han recibido una primera dosis -un 34,3 % del total-, mientras que 8,3 millones -un 10,1 %- tiene la pauta completa.

ALIVIOS A LOS VIAJEROS INMUNIZADOS

Este jueves, festivo en toda Alemania, entró en vigor la nueva normativa que alivia las restricciones a los viajeros completamente inmunizados y también a sus hijos menores, aunque no estén vacunados, de modo que no deberán cumplir cuarentena de regreso del extranjero.

La norma regirá tanto para los que tengan la pauta completa como para los pacientes recuperados. El resto debe presentar una PCR realizada en las 72 horas antes de ingresar en el país o un test de antígenos negativo, dentro de las últimas 48 horas.

Sí se seguirá requiriendo una PCR para entrar en Alemania a los pasajeros procedentes de zonas de alto riesgo -calificación en la que se encuentra buena parte de América Latina- o bajo influencia de las variantes más agresivas de la covid-19 -entre ellos, India, Brasil y Sudáfrica-.

Estos viajeros quedarán asimismo en cuarentena por 10 días, que podrán acortar al quinto si presentan una PCR negativa.

Para los viajeros que tienen la máxima inmunidad entraron ya en vigor el pasado fin de semana una serie de alivios en las restricciones, como la exención de tener que presentar un test de antígenos del día negativo para acceder a algunos comercios, así como museos, etc.