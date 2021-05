La Cartuja acogerá 16.000 aficionados con un millar agentes en plan seguridad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), junto al delegado del Gobierno, Pedro Fernández, preside en Sevilla la reunión de coordinación para el dispositivo policial que protegerá la celebración de la Eurocopa’21, cuya sede andaluza acogerá partidos durante el mes de julio. EFE/ Raúl Caro.

Sevilla, 13 may (EFE).- El estadio sevillano de La Cartuja acogerá a un mínimo de 16.000 espectadores en cada uno de los cuatro partidos de la Eurocopa 2020 de fútbol que se disputarán en España, para los que se ha diseñado un dispositivo de seguridad con más de mil policías y guardias civiles, anunció el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

Tras presidir este jueves en Sevilla una reunión de coordinación de las administraciones y servicios implicados en el operativo, el ministro destacó que "está todo perfectamente engrasado para conseguir que este evento", que supone una "gran oportunidad para la imagen de España", sea "un éxito" organizativo y en el ámbito de la seguridad pública y también sanitario al celebrarse "en una circunstancia extraordinaria" por la pandemia.

Los partidos asignados a la capital andaluza son los tres de la selección española en el Grupo E: España-Suecia (lunes 14 de junio); España-Polonia (sábado 19); y Eslovaquia-España (miércoles 23); y uno de los octavos de final (el domingo 27 de ese mes), entre el líder del Grupo B y el que salga por sorteo del tercero del A, D, E o F.

Marlaska indicó que la cifra de 16.000 espectadores supone "un 30 por ciento del aforo" de La Cartuja, que sustituyó el 23 de abril a Bilbao como una de las once sedes de la Eurocopa de fútbol, aunque aseguró que irá en función de la evolución de la situación sanitaria conforme a las decisiones que adopten las autoridades en esa materia, si bien se mostró "optimista" por los datos actuales y por que también ayudará el proceso de vacunación.

Sobre la posible ampliación del cupo de aficionados, precisó que "el objetivo principal es garantizar la salud pública", con unos "criterios estrictamente sanitarios" frente a la COVID-19 que determinará siempre el Consejo Interterritorial de Salud, aunque la situación "se evaluará conforme a las circunstancias y a esos mismos criterios".

"Tenemos en Andalucía unos índices acumulados razonables y que van disminuyendo en el país, gracias al esfuerzo de todos, y luego el proceso de vacunación tan relevante que se está incrementando en los últimos días. Hoy nos quedan 97 días para poder tener ese 70 por ciento (de población vacunada), esa inmunidad de grupo, como una realidad", dijo el ministro, que incidió en que en la toma de decisiones siempre primarán los criterios sanitarios.

Resaltó la "gran coordinación" entre las Administraciones y "las capacidades, el músculo y la eficacia" demostradas por España en "la organización de eventos como éste que no son nada sencillos" y en este caso, además, con "muy poco tiempo" de margen, lo que atribuyó al "trabajo serio" que se lleva haciendo "desde hace mucho tiempo" en esta materia.

Añadió que a estos partidos podrá asistir el público extranjero que "en términos de criterios sanitarios pueda venir, aquellos que puedan viajar a España y en las circunstancias y condiciones que se contemplen", y sin ningún "criterio diferenciador", tanto para la Eurocopa como para cualquier otro evento similar que se celebre en Sevilla.

Respecto al dispositivo para garantizar la seguridad, Marlaska subrayó que contará con 750 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional (Atención al Ciudadano, Intervención Policial, Prevención y Reacción, Caballería, de Guías Caninos, Brigada Móvil o especialistas de detección e inhibición de drones), así como más de 300 de la Guardia Civil.

A ellos se les unirán agentes de la Policía Local de Sevilla, Protección Civil, Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía o la seguridad privada del estadio de La Cartuja, entre otros servicios, mientras que otros 235 guardias civiles protegerán en Madrid la concentración de la selección española y controlarán los desplazamientos de equipos rivales y grupos de aficionados.