Italia.- Italia multa a Google con más de 100 millones por abuso de posición dominante

La multinacional expresa su desacuerdo con la decisión y examinará sus opciones



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La Autoridad de Garantía de la Competencia y del Mercado de Italia ha impuesto una multa de 102,08 millones de euros a las sociedades Alphabet, Google y Google Italy por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android y la tienda de aplicaciones Google Play, al no haber permitido a Enel X Italia desarrollar una versión de su app JuicePass compatible Android Auto.



De este modo, además de la sanción impuesta, la Autoridad ha ordenado a Google que ponga a disposición de Enel X Italia, así como de otros desarrolladores de aplicaciones, herramientas para la programación de aplicaciones que sean interoperables con Android Auto.



El regulador italiano ha considerado en su decisión que Google infringió el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al no permitir que Enel X Italia desarrollara una versión compatible con Android Auto de su aplicación JuicePass, que habilita a los usuarios distintos servicios para recargar vehículos eléctricos, incluyendo encontrar una estación de carga y reservar un lugar en la estación.



"Al rechazar la interoperabilidad de Enel X Italia con Android Auto, Google ha limitado injustamente las posibilidades de que los usuarios finales aprovechen la aplicación Enel X Italia al conducir y recargar un vehículo eléctrico", ha señalado el regulador.



"En consecuencia, Google ha favorecido su propia aplicación Google Maps, que se ejecuta en Android Auto y habilita servicios funcionales para la carga de vehículos eléctricos", ha añadido.



Asimismo, la Autoridad también ha señalado cómo la conducta de Google podría influir en el desarrollo de la movilidad eléctrica en una fase crucial de su lanzamiento, en particular en lo que respecta al desarrollo de una red de infraestructuras para la recarga de automóviles eléctricos adecuada al crecimiento y evolución de la demanda de servicios de recarga.



De su lado, la compañía estadounidense ha expresado su desacuerdo con la decisión de la Autoridad y ha indicado que evaluará sus alternativas. "No estamos de acuerdo con la decisión de la Autoridad y revisaremos nuestras opciones", ha afirmado.



En este sentido, ha señalado que la prioridad número uno para Android Auto es garantizar que las aplicaciones se puedan utilizar de forma segura mientras se conduce. "Es por eso que tenemos pautas estrictas sobre los tipos de aplicaciones que son compatibles actualmente y estas se basan en pruebas de distracción del conductor y estándares regulatorios y de la industria", ha defendido.



De esta manera, la multinacional ha manifestado que miles de aplicaciones ya son compatibles con Android Auto, subrayando que su objetivo es permitir que aún más desarrolladores hagan que sus aplicaciones estén disponibles a lo largo del tiempo.