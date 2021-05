Intensos bombardeos israelíes desde tierra y aire en Gaza

EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Jerusalén, 14 may (EFE).- El Ejército israelí inició hoy un intenso bombardeo desde tierra y aire en la franja de Gaza en plena escalada bélica, que no descarta una ofensiva terrestre en el enclave.

"Las fuerzas aéreas y terrestres del Ejército están atacando actualmente en la Franja de Gaza", informó el Ejército sobre la mayor ofensiva lanzada desde el lunes que hasta este jueves dejó al menos a 103 muertos en Gaza y 7 en Israel por disparos de cohetes de las milicias palestinas.

"Dije que exigiríamos un precio muy alto a (al movimiento islamista) Hamás y las otras organizaciones terroristas", declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre las milicias armadas del enclave que iniciaron el lunes el lanzamiento de más de 1.700 cohetes, la mayoría interceptados por el sistema Cúpula de Hierro, hacia Israel.

Los bombardeos de esta tarde en respuesta a ráfagas de cohetes de las milicias mataron al menos a 9 niños, lo que elevó hasta este jueves a 27 los menores muertos en el superpoblado y bloqueado enclave costero.

El Ejército bombardeó en estos cuatro días cientos de objetivos de las milicias en la franja y llevó a cabo ataques selectivos que han matado a más de 30 miembros de los movimientos islamistas Hamás y Yihad Islámica.

"Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con mucha intensidad. Esta no es la última palabra y esta operación continuará el tiempo que sea necesario”, advirtió Netanyahu en vídeo difundido por sus redes sociales mientras se producían los bombardeos.