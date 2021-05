Gobierno de Perú acudirá a tribunal contra leyes que piden "sumas impagables"

Waldo Mendoza, ministro de Economía, declaró que "hay grandes amenazas para las finanzas públicas para los futuros Gobiernos" con algunas de las leyes aprobadas por el Legislativo. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 12 may (EFE).- El ministro de Economía de Perú, Waldo Mendoza, anunció este miércoles que el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional para pedir que declare ilegales dos leyes aprobadas por el Congreso que plantean la devolución de "sumas impagables" en los próximos años.

En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, Mendoza declaró que "hay grandes amenazas para las finanzas públicas para los futuros Gobiernos" con algunas de las leyes aprobadas por el Legislativo, razón por la cual se ha decidido acudir al Constitucional "para que declare ilegal dos iniciativas muy costosas".

Una de ellas es la que garantiza el cumplimiento de la ley de devolución de fondos de aportantes al Fonavi, un fondo de apoyo a la vivienda social, que inicialmente pedía la devolución de aportes a los trabajadores, pero que se ha agregado el retorno de las contribuciones del Estado y del empleador, con las tasas de interés y de inflación acumuladas.

"Haciendo los cálculos lo que debería devolver el Estado es casi 50 veces el PIB de China, es una suma impagable", expresó Mendoza.

La otra norma cuestionada por el Ejecutivo peruano es la nueva ley sobre negociación colectiva en el sector estatal.

Mendoza recordó que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, razón por la cual sus leyes pueden ser consideradas inconstitucionales por el tribunal.

El ministro justificó la acción del Ejecutivo en que "de otra manera, los gobiernos que nos siguen no van a poder operar, no podrán pagarla ni en 500 años".

Las expectativas de crecimiento del PIB de Perú para este año han crecido al 10 %, según remarcó Mendoza, tras un caída de 11 % en el 2020, aunque el déficit fiscal se elevó a 9 %, pero confía en que cerrará el año en torno al 5 %.