Fútbol.- Zidane: "Vamos a darlo todo hasta el último minuto de la Liga"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "contento" con la victoria ante el Granada (1-4) en la jornada 36 de Liga y aseguró que darán "todo hasta el último minuto" del campeonato a la espera de que el Atlético de Madrid pinche en uno de los dos partidos que restan para el final.



"Nosotros vamos a seguir porque faltan dos partidos y...vamos a darlo todo hasta el último minuto de la Liga. Luego ya veremos lo que pasa (con el Atlético)", indicó Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Nuevo Los Cármenes.



"Me ha gustado todo de mi equipo, no sólo los goles. Creo que jugamos bien defensivamente y también entramos bien al partido. Fue muy completo", dijo Zidane. "Con el 1-2 no hemos bajado la intensidad y marcamos enseguida y eso demuestra el carácter de este equipo. Además, es verdad que Courtois también ha hecho dos o tres paradas importantes, como siempre últimamente", indicó.



"En general, nuestra victoria ha sido muy buena ante un buen rival y en un campo complicado", añadió 'Zizou', que no quiso valorar las jugadas polémicas en ambas áreas. "Está ahí el árbitro, yo no soy árbitro, pita él, lo intenta hacer de la mejor manera y ya está. Luego pasan cosas en el campo, hay golpes, pero bueno... esto ya no lo vamos a cambiar".



En relación a los canteranos Marvin y Miguel Gutiérrez, el técnico blanco no fue especialmente elocuente con ellos. "Hicieron bien partido, me alegro por ellos y por todos, hemos acabado mereciendo la victoria", dijo Zidane, que confirmó la leve lesión de Marvin, motivo por el que fue cambiado al descanso.



Por último, el preparador francés rechazó que haya motivos extradeportivos para haber desconvocado este jueves a Marcelo. "Estaba molesto, tenía molestias y no queríamos arriesgar (...) No es cierto que haya otras cosas. No ha venido por la molestia, nada más", finalizó.