Fútbol.- Xavi renueva como entrenador del Al-Sadd hasta 2023

13/05/2021 El entrenador Xavi Hernández renueva con el Al-Sadd de Catar hasta 2023 DEPORTES AL-SADD



BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Al-Sadd, Xavi Hernández, ha renovado con el equipo catarí hasta 2023 y seguirá formándose en los banquillos en un club en el que se retiró como jugador profesional y en el que ha empezado a labrar su palmarés como técnico.



"Estoy orgulloso de seguir en Al-Sadd. Logramos mucho juntos, ganamos partidos y títulos, y todos estamos muy orgullosos de este éxito. Conseguir este tipo de apoyo es lo mejor que puede obtener cualquier entrenador", aseguró el técnico español tras su renovación.



Xavi amplía su contrato para dos temporadas más y estará en el Al-Sadd hasta el término de la temporada 2022/23, por lo que vivirá 'in situ' el Mundial que albergará Catar entre noviembre y diciembre de 2022.



"Tengo todo lo que podría querer hacer bien, y me siento orgulloso de continuar con Al-Sadd dos temporadas más", aseguró el de Terrassa, quien estuvo vinculado con la candidatura de 'Sí al Futur' y Víctor Font a la presidencia del FC Barcelona.



Ahora, su nombre volvía a estar en la palestra por si el ahora presidente, Joan Laporta, optaba por prescindir de Ronald Koeman de cara a la siguiente temporada. Con esta renovación, Xavi parece desmarcarse, si bien habría una cláusula en su contrato para tomar otro rumbo.



"Hablar de la cláusula que me permite irme en cualquier momento no es correcto. Tengo un contrato de dos temporadas con Al-Sadd, y respeto este contrato, y también respeto los métodos oficiales de negociación entre todas las partes", comentó Xavi al respecto.



Para el exinternacional, su desafío es "seguir mejorando" y desarrollando el fútbol del Al-Sadd. "Estoy muy emocionado de ayudar a los jugadores de Al-Sadd a hacer eso", contribuyó el icono blaugrana, que ha ganado una Liga, tres Copas y una Supercopa como técnico con el Al-Sadd.