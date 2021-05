Fútbol.- Diego Martínez: "Contra el Real Madrid los errores los pagas caro"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Diego Martínez, reconoció que tuvieron "errores" ante el Real Madrid que costaron la derrota (1-4) este jueves en la jornada 36 de LaLiga Santander, dando mérito a su equipo por pelear pese al 0-2 al descanso.



"Cuando te enfrentas al Real Madrid los errores los pagas caro. El 0-2 te hace daño porque estar en partido es muy importante. Hemos perdido muchos balones, hemos dejado correr al Madrid", dijo en rueda de prensa, después de la derrota en Los Cármenes.



"La segunda parte aún con el 0-2 en contra ha remado mucho el equipo, nos hemos metido en el partido pero encajas rápido el 1-3 y eso fue una lástima", añadió, con el Granada peleando por momentos con el 1-2 de Jorge Molina a 20 minutos del final.



El técnico de los andaluces lamentó que no aprovecharon sus ocasiones. "Ha sido de los partido que hemos sido menos eficaces. El equipo lo ha intentado y lo ha dado todo pero no le ha llegado. Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos. Fede Vico tiene un lanzamiento y en vez de finalizar acaba en contra del Real Madrid, por ejemplo", explicó.



"Hay tres o cuatro transiciones que no defendemos bien. Y hay ocasiones que nos falló el pase o la acción que te da la opción de tirar, no ha sido nuestro día", apuntó, sin poner la excusa de un calendario que comparó con el de la Euroliga de baloncesto, "partidos cada dos días".



Además, Martínez no vio dureza en algunas acciones de sus jugadores ni cuestionó la labor arbitral. "Siempre hemos respetado las decisiones del árbitro. No tengo las situaciones en la cabeza (sobre faltas de sus jugadores), se ha protestado la mano de Casemiro previa al gol", terminó.