Fútbol.- Courtois: "Lo único que podemos hacer es seguir presionando al Atlético"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El portero del Real Madrid Thibaut Courtois celebró el triunfo (1-4) ante el Granada este jueves y confesó que solo les queda "seguir presionando" al Atlético, para que puedan optar a ganar LaLiga Santander en las dos jornadas que quedan.



"Lo único que podemos hacer es seguir presionando al Atleti y esperar que no gane uno de los dos partidos", dijo el meta belga, después de que el Madrid sumara los 78 puntos, a dos del líder rojiblanco con seis por jugarse.



"No vi el partido del Atlético, ellos también se sienten fuertes. La segunda parte no ha sido tan buena, tuvimos un aviso con Suárez y después hemos fallado demasiados pases. Nos pudieron crear algún problema pero hicimos rápido el 1-3 y el 1-4, pero no podemos relajarnos y perder balones y que ellos tengan tantos contraataques", explicó sobre el partido.



El portero del Madrid fue preguntado además por Modric. "Se cuida, está muy bien y al final ha demostrado que la edad es solo un número y no se esconde en el medio del campo. Demuestra también por qué ha sido Balón de Oro", apuntó.