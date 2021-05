Francia.- El regatista francés Yvan Bourgnon presenta 'Manta', un catamarán que limpiará residuos plásticos los océanos

13/05/2021 El regatista francés Yvan Bourgnon presenta el proyecto de construcción del Manta, un catamarán gigante que limpiará los océanos de los residuos plásticos a partir de 2024. POLITICA SOCIEDAD ROBERTO GANDOLFI



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El regatista francés y fundador de la asociación The SeaCleaners, Yvan Bourgnon, ha presentado este 13 de mayo en Madrid a los medios de comunicación el proyecto de creación del catamarán gigante 'Manta', que surcará los océanos a partir de 2024 para limpiar las desembocaduras de los ríos de los residuos plásticos.



El barco, equipado con una fábrica a bordo, recogerá y tratará en masa los desechos oceánicos que flotan en las desembocaduras de ríos, estuarios o zonas costeras, un peligro para los océanos pues cada año se vierten más de diez millones de toneladas de plástico en ellos. Para luchar contra esta situación, la asociación The SeaCleaners ha diseñado el 'Manta', un catamarán gigante que funcionará con energías renovables y convertirá los residuos plásticos en energía de propulsión.



Durante la rueda de prensa, Yvan Bourgnon ha explicado en qué fase de desarrollo se encuentra el proyecto y ha detallado también las acciones de la asociación que se estaban llevando a cabo en tierra para reducir el problema en su origen, a través de la educación y la sensibilización del público y mediante operaciones de recogida de residuos con voluntarios, tanto en Francia como en el extranjero.



Bourgnon ha reconocido haber "tenido la suerte cuando era pequeño de visitar océanos completamente limpios", mientras que cuando regresó a las mismas aguas con su catamarán en 2014 para realizar una vuelta al mundo, "esta vez estaban completamente contaminadas por el plástico, sobre todo en Indonesia y en Madivas".



"En 2016, empezamos unos estudios técnicos y en 2018 nos hemos dado cuenta de que la contaminación procedía sobre todo de las desembocaduras de 20 mayores ríos del mundo", ha relatado. "Empezamos con acciones en tierra firme a través de operaciones de sensibilización para cambiar el comportamiento humano sobre el consumo del plástico y también planteamos la idea de trabajar sobre la recolecta de residuos en el mar", ha explicado.



Sobre el origen de 'Manta', ha reconocido que "era inconcebible pensar que íbamos a consumir 20 toneladas de diesel a cambio de recoger plásticos. Por ello pensamos en realizar un barlo de vela, propulsado también con la energía solar y alimentado por el plástico recolectado para crear la energía de a bordo. El 'Manta' tendrá una fábrica a bordo que fundirá el plástico recolectado por pirolisis y el gas sintético producido gracias a este proceso, hará girar las túrbinas creando, de esta manera, electricidad".



Así, según ha explicado Bourgon, el 'Manta' tendrá 3 funciones: "reciclar residuos, hacer escalas y sensibilizar a las poblaciones para mostrar lo que se está haciendo y convencer a los responsables y a los medios de comunicación de lo importante que es el reciclaje".



El primer barco de la serie 'Manta' empezará a construirse en 2022, con la idea de que funcione en 2024 por el Mediterráneo, haciendo escalas en Valencia y en Barcelona. "En 2026, el 'Manta' se despalazará a Asia. Cada campaña durará entre 3 semanas y un mes", ha añadido el regatista.



"A bordo, 11 personas harán funcionar el barco, 11 personas gestionarán el tratamiento del plástico y de la pirolisis --los equipos se duplican por dos ya que trabajarán las 24 horas del día-- a los que se sumarán 12 científicos. Se llevará a cabo un trabajo científico para analizar los residuos plásticos y predecir los tipos de plásticos que van encontrando en tal o cual zona debido a las corrientes", ha puntualizado.



"También se construirán, a parte del 'Manta', unas 'Nódulas', pequeños barcos por un coste de 200.000 euros cada uno, más asequibles para los países que no se puedan permitir invertir 23 millones de euros en la fabricación de un 'Manta'. En 2025, demostraremos al mundo entero que el proyecto es útil", ha apostillado.



De cara al futuro, se ha mostrado confiado en que el 'Manta' sea "un barco de todo el mundo, financiado por el mayor número de personas posible". "Ya contamos con 10 patrocinadores y esperamos que pronto España también sea uno de ellos con la participación de empresas españolas en el proyecto", ha concluído.