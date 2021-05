Fernanda Castillo arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Fernanda Castillo (@fernandacga) causó un gran éxito en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 676.166 de interacciones entre sus followers.

Cuando la vida nos puso a prueba, tu me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras MAMA. A las mamas por primera vez (como yo) las abrazo en este nuestro primer día de las madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor mas grande y mas poderoso que puede haber! #felizdiamama #felizdiadelamadre





Me hice a la mar sin balsa, con el corazón de flotador. Me hice al amar. J.R. 🫀🌊





Sonreír para espantar la oscuridad, para que en medio de la tristeza, la injusticia y la impotencia, tengamos un rayito de luz que nos anime a seguir luchando.

María Fernanda Castillo García es una actriz mexicana, nacida el 24 de marzo de 1982, en Hermosillo, Sonora.

Mientras estudiaba en el CEA de Televisa, Fernanda fue invitada a participar en la telenovela Las vías del amor y poco después fue fichada para trabajar en algunos episodios de la serie Mujer, casos de la vida real. Luego de participar en un concurso de la cadena E!, Fernanda fue elegida para el protagónico de la novela Clap, el lugar de tus sueños (2003), para luego integrarse a novelas como Destilando amor, Teresa y Amor bravío.

Al poco tiempo participó en cintas como Rumbos paralelos (2016), No manches Frida (2016) y Qué pena tu vida (2016). No obstante su trayectoria previa, la fama llegó con el papel de Mónica Robles en la serie El señor de los cielos (2013-2017), a lo largo de 420 episodios.

Castillo continúa con su carrera en cine sin importar que ahora se le reconozca más en televisión. Recientemente, protagonizó la película Ya veremos (2018), junto al también actor mexicano, Mauricio Ochmann.