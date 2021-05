Ferguson alaba a Chicharito y apoya a Houston para el Mundial de 2026

El delantero mexicano Javier ""Chicharito"" Hernández. EFE News/Marcelino Benito/Archivo

Londres, 13 may (EFE).- Alex Ferguson, legendario entrenador del Manchester United, recordó con nostalgia y alegría el primer gol de Javier "Chicharito" Hernández con la camiseta de los 'Diablos Rojos' en un partido disputado hace once años en el NRG Stadium de Houston, posible sede para el próximo Mundial de 2026.

El que fuera entrenador durante 26 años del United aseguró en declaraciones a EFE que aquel tanto de Chicharito "enloqueció" a los aficionados mexicanos que estuvieron en Houston y que supuso su bienvenida al equipo en el que estuvo durante seis años.

Chicharito llegó en el verano de 2010 al United, procedente del Guadalajara, y se convirtió esa temporada en el mexicano con más goles en una temporada en la Premier League, con trece tantos, récord que superó la campaña pasada Raúl Jiménez.

El delantero azteca debutó en la pretemporada con la camiseta de los 'Diablos Rojos' y lo hizo en el NRG Stadium de Houston, que ahora se postula como una de las favoritas para albergar seis encuentros de la Copa del Mundo de 2026 y que serviría de enlace entre las sedes de México y Estados Unidos gracias a la cercanía con la frontera.

En el citado encuentro, el United de Ryan Giggs, Dimitar Berbatov y Paul Scholes, se enfrentó a un combinado de estrellas de la MLS en el que estaba como cara más reconocible Landon Donovan, un incombustible de la liga americana.

"Cuando nos tocó jugar contra el combinado de la MLS, estaba muy interesado en conocer el estadio, el cual era utilizado para diferentes competiciones, como el fútbol americano, béisbol y baloncesto, incluso para fútbol. ¿Cómo estaría el césped? He de decir que estuve encantado y que fue excelente y ayudó mucho a hacer un partido muy interesante. La liga americana ha mejorado cada año y sé por mi experiencia el impacto que ha tenido el fútbol", dijo Ferguson a EFE.

El partido, disputado en julio de 2010, lo ganó el United por 2-5, con un Chicharito que saltó al terreno de juego en el minuto 63 para hacer el quinto de su equipo 20 minutos más tarde.

"Recuerdo que Houston fue una increíble sede, con 70.000 aficionados dentro del estadio y con una gran atmósfera. Además, fue el primer gol de Chicharito y los aficionados mexicanos se volvieron locos. Fue su bienvenida al equipo. Ahora echo la mirada atrás y veo el impacto que tuvo el fútbol en la ciudad y cómo el estadio fue una gran plataforma para ello", añadió Ferguson, quien se marchó del United en 2013.

Chicharito, quien tras aquel gol hizo 59 tantos oficiales con el United antes de marcharse cedido al Real Madrid, fue uno de los primeros mexicanos en crear ese vínculo entre el país y la ciudad de Houston.

En la actualidad, el Houston Dynamo cuenta entre sus filas con dos futbolistas de ascendencia mexicana, como Joe Corona y Memo Rodríguez, además de que en los últimos años han pasado por el equipo otros compatriotas como Daniel Armando Ríos.