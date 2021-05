Estados Unidos.- Clean Ventures se alía con Mr Jeff y entra en su capital para llevar la 'start up' valenciana a EE.UU.

13/05/2021 Lavandería de Mr Jeff. ECONOMIA MR JEFF



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Jeff, la 'start up' española de servicios de lavandería y del día a día, ha consolidado su llegada a Estados Unidos de la mano del fondo de capital de riesgo Clean Ventures. De esta manera, la firma pasa a formar parte de su capital y apuesta por Mr Jeff en la entrada de la compañía valenciana en el mercado estadounidense, tras un proceso de 4.500 horas de auditoría, que incluyó entrevistas con cientos de franquiciados de más de 20 países.



Tal como ha informado la empresa, Clean Ventures está gestionado por líderes del sector de lavanderías que suman más de 100 años de experiencia combinada, entre los que se encuentra Peter Stern, vicepresidente ejecutivo de Clean Rite Centers, una cadena de supertiendas de lavandería con más de 200 locales que, tras un piloto de tres tiendas en Nueva York, serán remodelados para incluir espacios Mr Jeff.



Es precisamente en el maduro modelo estadounidense, en el que aproximadamente el 85% de los servicios de lavandería se hace a través de autoservicio, donde el fondo ve una de las mayores oportunidades de crecimiento y cambio de consumo con Mr Jeff, "que romperá con un modelo de consumo desactualizado a través de un modelo de negocio innovador y consolidado".



Además de la ejecución del test con Clean Rite, la 'start up' también ofrecerá a potenciales emprendedores la oportunidad de abrir su negocio Mr Jeff en ciudades de los estados de Arizona, Colorado, Florida, Kansas, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, Nevada, Oregón, Pensilvania, Texas, Tennessee y Vermont.



"Construimos Mr Jeff para democratizar el emprendimiento y permitir que todos tengan acceso al control de su futuro financiero. Con la entrada de Mr Jeff a Estados Unidos, esperamos crear una oportunidad ideal para emprendedores que buscan aprovechar una operación de negocio simple, con un modelo consolidado y un servicio basado en la tecnología, que hace la vida más fácil para los consumidores", ha indicado el fundador y consejero delegado de Jeff, Eloi Gómez.



Por su parte, Peter Stern ha subrayado que Mr Jeff ha demostrado ser una franquicia de lavandería con una visión incomparable y un modelo de negocio que le ha llevado a consolidarse internacionalmente.



"Después de 25 años en el sector, su oferta nos sigue sorprendiendo y queremos apostar por ellos en su llegada a Estados Unidos. Estamos muy emocionados por unirnos a la familia de Mr Jeff y que nos hayan dado la oportunidad de volver a involucrarnos y emocionarnos con nuestro negocio y nuestra industria", ha añadido.