España.- Marlaska reconoce que no investigan a los escoltas de Iglesias sin acreditación y se remite al juez

13/05/2021 SEVILLA



EUROPA PRESS



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este jueves que no han abierto investigación al margen del procedimiento judicial sobre los escoltas sin acreditación oficial que han prestado servicio al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.



A preguntas de la prensa en un acto en Sevilla, Marlaska ha contestado que no han abierto "nada" relativo a este asunto tras la polémica por la detención de personas vinculadas a la seguridad de Podemos y su presunta participación en los altercados en torno al mitin que organizó Vox en Vallecas dentro de la reciente campaña electoral a la Comunidad de Madrid.



"Hay una causa judicializada por unos hechos y nosotros al ex vicepresidente le damos la cobertura de seguridad que le corresponde y la protección necesaria, como acontece con el resto de miembros o que han sido miembros y que, por razones estrictamente de seguridad y evaluación de riesgos, tienen derecho a mantener los servicios de seguridad", ha explicado el titular del Interior.



Marlaska se ha remitido a la escolta oficial compuesta por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque desde el Ministerio se ocupan de la "seguridad de las personas que tiene derecho por el riesgo concreto evaluado".



"A eso es a lo que nos limitamos", ha señalado, antes de añadir: "Sobre otros hechos, están judicializados y no tienen nada que ver con los sistemas de protección que se le da a las personas que tienen derecho al mismo".