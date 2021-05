España.- Errejón dice que el 15M "ha muerto" y que en Podemos sobró "soberbia" y "adanismo"

06/05/2021 El líder de Más País, Íñigo Errejón, interviene durante una sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 17 de marzo de 2021. La oposición pregunta hoy al Gobierno sobre su gestión de la pandemia un año después de su inicio. Además, se tomará en cuenta el impacto que que la pandemia ha tenido en la salud mental de los ciudadanos. Asimismo, el PP y Ciudadanos pedirán cuentas sobre su trabajo al todavía vicepresidente, que ha anunciado su salida del Gobierno para presentarse como candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 17 MARZO 2021;SESION DE CONTROL;GOBIERNO; E. Parra. POOL / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 17/3/2021 POLITICA E. Parra. POOL / Europa Press - Europa Press



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que el movimiento 15M "ha muerto" diez años después de que naciese en las plazas de decenas de ciudades españolas porque el país está "en otro ciclo", al tiempo que ha reconocido que en Podemos sobró "un poco de soberbia" y "adanismo".



En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Errejón ha señalado que en Podemos faltó "entender que el de en frente siempre tiene un poco de razón". "A mí me cogió con escasos 30 añitos, y a veces te crees que lo has inventado todo. A veces no lo inventas todo, solo redescubres cosas que otras generaciones sabían", ha reconocido.



A pesar de ello, el líder de Más País ha sostenido que el 15M fue capaz de "tirar de las orejas" al poder y que las "grandes cuestiones" que se pusieron encima de la mesa "siguen pendientes".



"Es posible que a alguno le lleve al cinismo y diga que no sirvió para nada. En la historia, las cosas no son lineales", ha continuado Errejón, que ha augurado que el movimiento "encontrará otros cauces" para afrontar los retos que están por resolver.



Preguntado sobre si la derecha ha sabido canalizar mejor el sentir ciudadano, Errejón ha señalado que en los últimos años "se ha producido una reacción de péndulo". "Primero, una revuelta democrática diciendo que la solución era más soberanía popular. El péndulo giró en un sentido reaccionario, en gobernar países como grandes empresas, y creo que el péndulo se vuelve a mover porque ha pasado la COVID", ha destacado.



Con vistas a las primarias en Podemos, Errejón ha remarcado que Más País tiene "un camino propio" y que, sin su partido, habría muchos temas de los que "no se estaría hablando". Asimismo, ha remarcado que su formación no está "contra nadie".



Sobre la salida del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Errejón ha admitido que "estar en primera línea" de la política es muy "duro", dejando claro que entiende la decisión de Iglesias de querer una vida "un poco más tranquila".