España.-Díaz transmite fortaleza a Unidas Podemos: "Vamos a ir a por todas y vamos a ser decisivos en la próxima década"

Indica a sus diputados que no tengan "temor" aunque los cambios generan "inquietudes": "Pablo Iglesias va a caminar con nosotros como siempre"



La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha trasladado a los diputados de Unidas Podemos que se inicia una "nueva etapa" en la que "van a ir a por todas", desde el convencimiento de que este espacio político será "decisivo" de cara a la próxima década.



También ha dicho que es consciente de que Unidas Podemos está "en transición" y que los cambios "generan inquietudes", pero a continuación ha subrayado que el exlíder de la confluencia Pablo Iglesias, aunque haya abandonado la política, caminará junto a ellos "como siempre ha hecho". "Y yo creo que lo va a hacer todavía mucho mejor", ha remachado Díaz para transmitir a sus parlamentarios que no deben tener "ningún temor" al respecto.



Díaz se ha pronunciado en estos términos durante la reunión de todos los ministros de Unidas Podemos con los diputados del grupo parlamentario en el Congreso, un encuentro que ha visualizado su liderazgo a los mandos de la confluencia.



Y es que en este encuentro "importante", en palabras de la también titular de Trabajo tras los últimos acontecimientos, han asistido también los ministros Ione Belarra (Derechos Sociales), Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades), junto a todos los secretarios de Estado de Unidas Podemos-



"Vamos a por todas, la legislatura empieza ahora y lo mejor está por hacer. Estoy convencida, no es por entusiasmo (...) Vamos a transformar la vida de la gente, quedan muchas victorias para el común de las gentes", ha exhortado a los parlamentarios.



TOCA ESCRIBIR UN "NUEVO CONTRATO SOCIAL"



De hecho, la máxima representante de Unidas Podemos en el Gobierno ha proclamado que toca escribir "un nuevo contrato social" que debe redactarse con "múltiples manos" y "al servicio de la gente".



Sobre todo en tiempo, ha relatado, en el que "toca mirar al futuro" y en el que tendrán encuentros frecuentes para, desde ese diálogo conjunto, "repensarse" aunque convencida de que, tanto en el Gobierno como en el Congreso, son la formación más activa para "abrir horizontes a la sociedad".



Díaz también ha querido expresar "orgullo" por un espacio político que ha cambiado "la historia" del país, con una mención especial a Iglesias, y que inicia una nueva etapa desde el convencimiento de son "imprescindibles" y continuarán siendo "decisivos". "Elevemos la mirada y asumamos la responsabilidad", ha animado a sus compañeros.



RECORDAR EL 15M



Con vistas al aniversario del 15M, Díaz ha querido recordar ese "momento de dignidad" cuando la gente de este país "dijo basta" y el pueblo "recuperó" el significado "más digno" y "noble" de la política, un hito que nunca deben olvidar.



Además, ha reiterado que la legislatura "comienza ahora" tras estar volcados en la gestión de una pandemia que ha evidenciado la "fragilidad" del ser humano y de la que, poco a poco, comienzan a "levantar la cabeza" y afrontar un provenir con más "optimismo y esperanza".



Sobre todo tras tener en la memoria "imágenes tremendas" como ver como se desplomaban puestos de trabajo y teniendo en mente que han muerto aproximadamente 80.000 conciudadanos, cuyo recuerdo debe acompañarles siempre.



No obstante, Díaz ha ensalzado que Unidas Podemos ha demostrado que se puede gestionar las crisis de manera diferente puesto que en la anterior, la de 2008, se perdieron 3,3 millones de empleos que se tardaron 10 años en poder recuperar mientras que en la actual afectó a 80.000 puestos de trabajo y faltan 200.000 para lograr los mismos niveles de afiliación previos a la pandemia.



En consecuencia, se debe poner "lo común por delante" de cara a desplegar el "enorme reto" de la estrategia de recuperación, que debe ser "justa e inclusiva" dado que de la crisis del Covid-19 no se puede salir con "más desigualdad ni precariedad".



Unas transformaciones que se empiezan a visualizar con la Ley del Cambio Climático y con una transición verde que moverá, en el horizonte de 2030, hasta 200.000 millones y con estimaciones de poder generar hasta 250.000 puestos de trabajo.



Tras recalcar que otro de los retos es la transición tecnológica, la vicepresidenta ha advertido también que toda transformación implica un importante impacto social y deben asegurar que se acometen "con la gente dentro" y desde el interés colectivo.



"ES EL TIEMPO DE LAS MUJERES"



Otro cambio estructural "imparable" para Díaz es el "feminismo" al proclamar que es "la hora y el tiempo de las mujeres" con múltiples ejemplos de "liderazgos" que "han de ser diferentes", dado que es "consciente" de que ahora la ciudadanía "tiene una enorme distancia" con la política.



Tras alertar de que parte de la sociedad percibe que los políticos están alejados de sus preocupaciones cotidianas, Díaz ha llamado a "escuchar" y acompañar a la gente para "humanizar" la política de cara a erradicar ese "malestar social".



"Tenemos que generar sosiego y tranquilidad. Es lo que hacen los dirigentes grandes", ha emplazado a los parlamentarios de su espacio político, pues frente al "ruido" que "ensordece" deben atender las preocupaciones de la vida cotidiana.



De esta forma, ha priorizado la defensa de lo público como gran lección de la pandemia para continuar con las políticas que "cambian la vida" aunque no den "grandes titulares", como prohibir la publicidad de casas de apuestas, terminar con los "recortes" a la dependencia o lanzar el plan corresponsables.



En esta línea, ha avanzado que una normativa clave de cara al año que viene será una ley sobre los usos del tiempo que abanderarán desde los ministros de Trabajo, Igualdad y otros muchos dado que será una normativa "transversal".