En Dinamarca, las familias sirias temen ser enviadas de vuelta a casa

"Tengo miedo de volver a Siria, de este régimen que mató a mi marido y a su hermano". Pese a las críticas internacionales, centenares de sirios como Sabriya al Fayyad se ven privados de su permiso de residencia en Dinamarca, que considera "segura" la situación en Damasco y su región.

A finales de marzo, a esta madre de familia originaria de la capital siria la invitaron a irse de Dinamarca con sus dos hijas menores. En cambio, sus dos hijos, por el riesgo de que sean enrolados a la fuerza en el ejército, pueden quedarse.

"Tengo miedo de que me detengan, que me pregunten: '¿Dónde están sus hijos?' Tienen que hacer el servicio militar", dice a la AFP esta mujer de unos 40 años, con la mirada cansada, en su apartamento de Vejle, en el oeste del país escandinavo.

En tratamiento por estrés postraumático severo, aprende el danés poco a poco.

Le preocupa el futuro de sus hijas, Shahed, sonrisa pícara, de 10 años, y Tasnim, más seria, de 12. Han estado escolarizadas en Dinamarca y solo dominan el árabe hablado.

"Si me detienen, ¿quién se va a ocupar de ellas?", se pregunta la madre. Según la familia, su casa en Damasco fue bombardeada.

Como Sabriya, que obtuvo su permiso de residencia en 2016 a causa de la situación general en Siria, al menos 200 sirios ya se han visto privados desde el verano boreal de 2020 de sus permisos de residencia tras la decisión de las autoridades danesas de reexaminar 500 casos debido a que la "situación actual en Damasco no justifica un permiso de residencia o su prolongación".

Es el primer país de la Unión Europea que adopta esta decisión.

Convertido en el jefe de familia a la muerte de su padre en Siria, Abdo fue el primero en llegar a Dinamarca en 2014. Su hermano y después su madre y sus hermanas, se le unieron.

Tras esta decisión administrativa, trata de evitar la separación.

"Los servicios de inmigración no tuvieron en cuenta que somos una familia", dice este joven de 27 años, recientemente casado. "Cuidé de mis hermanas, crecieron conmigo. Me quieren como a su padre", explica.

- Cero solicitantes de asilo -

Nunca se hubiera podido imaginar esta situación. Pero en materia de inmigración, los sucesivos gobiernos daneses no paran de endurecer las condiciones, con el respaldo de la opinión pública y el espectro político.

"En 2019, hubo un cambio: se empezó a explicar a los refugiados que estaban aquí temporalmente y que en algún momento tendrían que regresar", explica Daniel Nørrung, su abogado.

La socialdemócrata Mette Frederiksen, al timón del país desde hace dos años, tiene el objetivo asumido de "cero solicitantes de asilo", línea dura para un partido de izquierda determinado en recuperar los votos de la extrema derecha.

"Falta de empleo, tasas altas de criminalidad, diferencias culturales: no queremos que aumenten estos problemas", justifica Rasmus Stoklund, portavoz del partido sobre asuntos migratorios.

Desde que leyó la famosa carta, Mohamed, que quiere ser médico, está perdido. "Voy al colegio, trabajo, me preparo para entrar al instituto. Hago las cosas bien... Pienso que no es justo", dice este joven de 18 años en un danés pulido.

Según Nørrung, la mayoría de sus clientes que contestan la decisión viven con esta espada de Damocles durante un año antes de que se decida definitivamente sobre su suerte. En cerca de la mitad de los casos, la justicia revierte la decisión inicial.

- Clamor -

Muy criticado por la ONU, la Comisión Europea y las oenegés que piensan que las recientes mejoras en algunas zonas de Siria no justifican el final de la protección de los refugiados, Dinamarca no tiene intención de cambiar de parecer.

La semana pasada, el Parlamento votó por mayoría (62 a favor, 32 contra) una declaración favorable a la decisión, pese a la aparición de un movimiento de apoyo a los sirios en el reino.

"Cuando diferentes autoridades estiman que la situación en la región de Damasco se ha estabilizado (...) no hay ninguna razón para que las personas que no están personalmente perseguidas no regresen", defiende Stoklund.

Para Abdo, esta posición es insostenible.

"Cuando dices que Siria es un país seguro pese a que todos los países del mundo dicen lo contrario (...) es una mentira", sostiene.

Legalmente, los permisos temporales de residencia se dan en casos de "situación particularmente grave en los países de origen, caracterizada por violencia arbitraria y agresiones contra civiles". Pueden, de hecho, ser revocados cuando se considera que la situación no es así.

Aunque nadie puede ser expulsado a la fuerza, en ausencia de relaciones con el régimen de Bashar al Asad, las personas afectadas son invitadas a irse del país voluntariamente, o colocadas en un centro administrativo.

Unos 35.000 sirios viven en Dinamarca, de los que más de la mitad llegaron en 2015, según el Instituto Nacional de Estadística.

