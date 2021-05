El peruano Reynoso se atribuye la culpa tras derrota de Cruz Azul ante Toluca

Fotografía de archivo del entrenador del Cruz Azul, el peruano Juan Reynoso. EFE/David Martínez Pelcastre/Archivo

Toluca (México), 12 may (EFE).- El entrenador del Cruz Azul, el peruano Juan Reynoso, se atribuyó este miércoles la culpa por la derrota ante el Toluca por 2-1 en el partido de ida de cuartos de final del Clausura mexicano.

"Yo soy el responsable de lo que pasó hoy en el campo. Ya analizaremos lo que hicimos mal en este partido. Vamos a intentar resolverlo. De todas maneras hoy no se iba a resolver la eliminatoria", expresó tras el partido.

Reynoso quitó responsabilidad a sus hombres en un partido en el que de entrada no incluyó al goleador uruguayo Jonathan Rodríguez y al centrocampista Orbelín Pineda, dos de sus jugadores principales en ataque.

"Sabemos que hoy caímos en precipitaciones que nos costaron la derrota y eso no nos debe pasar. De todas formas la eliminatoria está abierta. Vamos a salir con todo en la vuelta para remontar este marcador", advirtió el técnico al final del juego.

Reynoso destacó la actitud de sus jugadores a pesar de que estuvieron en desventaja en el marcador en dos ocasiones.

"El equipo reaccionó bien, rescato que estuvimos abajo en el marcador dos veces y siempre fuimos en busca del empate, por eso pondero ese esfuerzo y estoy seguro que en Azteca va a ser otra historia", subrayó.

"Nos vamos dolidos en el alma, pero sé que en la vuelta vamos a tener un resultado distinto. Lo digo porque me encantó la actitud de mis muchachos después del partido en el vestuario, por eso no me voy preocupado; por la actitud positiva de mis muchachos".

El estratega avisó que su equipo se va con el ánimo caliente para remontar la eliminatoria.

"El partido nos deja un sabor de que podemos regresar, por lo que nos vamos calientitos para revertir estos cuartos de final en el Estadio Azteca".

En el juego de vuelta de cuartos de final Cruz Azul recibirá al Toluca el próximo sábado en el Estadio Azteca.